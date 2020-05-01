Первомайская Монстрация 2020 года проходит в социальных сетях

Первомайская Монстрация 2020 года из-за пандемии коронавируса и самоизоляции проходит в социальных сетях. Участники акции выкладывают в интернет фотографии с абсурдными лозунгами и ставят хештег #монстрация2020.

Участники акции вспомнили недавнее выступление президента России Владимира Путина, в котором он заявил, что страна победит коронавирус также, как победила печенегов и половцев.

Другие участники монстрации использовали собственные балконы для размещения плакатов и баннеров.

Несколько сотен человек вышли на монстрацию в онлайн-игре. Там их оцепили виртуальные сотрудники полиции.

Некоторые участники акции всё же вышли на улицы реальных городов.

В Барнауле полиция задержала троих активистов незарегистрированной партии "Другая Россия". Они вышли с баннером на первомайскую акцию и расклеивали листовки в центре города с поздравительными лозунгами. После допросов и заполнения протоколов активисты были отпущены из полиции. Им вынесено предупреждение за "нарушение режима самоизоляции".

В Иркутске местные сторонники партии КПРФ провели онлайн-митинг. Они призывали бороться "за свои права" и "за своё будущее".

В Москве полиция задержала активистов "Левого фронта", которые по очереди стояли с баннером на Большом Каменном мосту возле Кремля. Они требовали отставки Путина Путина и российского правительства, а также поддержки населения в условиях кризиса.

Монстрация – первомайское молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала – проходит в Новосибирске с 2004 года. В 2011 году её идеолог Артём Лоскутов получил премию в области современного искусства "Инновация". В 2015 году мэрия города впервые отказалась согласовать акцию. Тогда Лоскутова арестовали на 10 суток, признав его виновным в организации несанкционированного мероприятия и невыполнении требований сотрудников полиции. В 2016 году суд оштрафовал активиста на 20 тысяч рублей по статье о нарушении порядка организации публичного мероприятия.