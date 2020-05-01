Страны ЕС ослабляют карантин, но до возврата к обычной жизни ещё далеко

Европейские страны продолжают постепенно ослаблять карантинные меры, введённые в марте-апреле в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

В Австрии с 1 мая отменены ограничения на свободное перемещение. При этом предписано не собираться группами больше 10 человек, а в общественных местах носить защитные маски. Открываются крупные магазины и предприятия сферы услуг.

В Чехии власти вновь пересмотрели график отмены ограничений в сторону смягчения. Уже с 11 мая разрешат мероприятия с участием менее 100 человек, откроются театры и кинотеатры (число зрителей будет ограничено), а также торговые центры и музеи. С 1 мая в стране запущена программа так называемого "умного карантина" (отслеживание контактов инфицированных при помощи мобильной сети, участие в программе добровольное).

В Испании со 2 мая возможно будет свободно гулять и заниматься спортом на открытом воздухе – впервые с 14 марта.

Во Франции большую часть карантинных мер отменят 11 мая. При этом президент страны Эммануэль Макрон предупреждает, что кризис пока не преодолён, и речь пока не идёт о возвращении жизни в нормальное русло.

Карантин пока не снимают в Великобритании, где он был введён несколько позднее, чем в других европейских странах и где сейчас суточные темпы роста и число смертей несколько выше, чем во Франции, Италии и Испании. В этих странах, больше других в Европе пострадавших от коронавируса, число новых случаев заражения и смертей медленно снижается, однако по-прежнему в среднем выявляется 2–3 тысячи новых инфицированных в день, несколько сот человек умирают от инфекции.

Власти утверждают, что главной задачей карантинных мер было сгладить пик эпидемии, не допустить коллапса системы здравоохранения. О полном избавлении от вируса говорить пока не приходится. Агентство Bloomberg в пятницу цитирует исследование Центра инфекционных болезней университета Миннесоты, в котором утверждается, что пандемия может развиваться волнообразно и продлиться до двух лет, пока большая часть населения Земли не приобретёт иммунитет.