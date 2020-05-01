В апреле над Арктикой исчезла крупная озоновая дыра

Всемирная метеорологическая организация - ВМО (WMO) в пятницу, 1 мая объявила, что в минувшем месяце над Арктикой закрылась крупная озоновая дыра - часть атмосферного пространства, в котором временно существенно понижается концентрация озона.

Озоновый слой образовался в атмосфере Земли примерно один миллиард лет назад, после накопления в газовой оболочке Земли таких объёмов кислорода, которые содействовали возникновению высокоразвитых форм жизни - млекопитающих и человека. Озоновый слой защищает Землю от ультрафиолетового излучения определённых диапазонов, которое может причинить вред здоровью человека.

По данным ВМО, весной 2020 года озоновая дыра над Арктикой достигла беспрецедентных размеров, обойдя по своим параметрам предыдущую крупную дыру, возникшую над Арктикой в 2011 году, сообщила Deutsche welle.

Как объяснила 1 мая на брифинге в Женеве официальный представитель ВМО, Клэр Нуллис, формирование столь крупной озоновой дыры было обусловлено долговременной концентрацией частиц, разрушающих озоновый слой, а также весьма весьма холодной зимой).

Журналисты спросили представителя ВМО, явилось ли исчезновение озоновой дыры следствием снижения экономической активности человека в связи с пандемией. Клэр Нуллис ответила, что эти два события не связаны.