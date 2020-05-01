Губернатор Московской области потребовал носить маски с 12 мая

Власти Подмосковья ввели новые меры безопасности и предотвращения заражения коронавирусом. До 12 мая гражданам строго рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания во время пребывания в общественных местах. В постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьёва говорится обо всех объектах розничной торговли, аптеках, транспорте, включая такси. Правило носить маску становится обязательным для предприятий, продолжающих работу. С 12 мая ношение масок – вместо строгой рекомендации – становится обязательным, пишет "Коммерсантъ".

Работодателям необходимо задуматься, как предоставить маски своим работникам

Ранее Воробьев заявлял, что региону необходимо содействие в том, чтобы маски находились постоянно в наличии в аптеках. Газета "Коммерсантъ" обращает внимание на призыв к работодателям "задуматься, как предоставить маски своим работникам".

Власти Московской области продлили режим цифровых пропусков для передвижения на транспорте до 11 мая включительно, отмечается в публикации. В настоящее время в Московской области, по данным областного Министерства здравоохранения, 12 507 инфицированных и 109 умерших от последствий заражения коронавирусом.