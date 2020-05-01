Петербург: "виновность" умершего медика в смерти от вируса определит комиссия

Администрация Петербурга обязала соответствующие городские ведомства принимать решения о выплатах компенсаций медикам, заразившимся коронавирусом, с помощью специальных комиссий.

Об этом сообщило издание "Фонтанка", опубликовав статью под заголовком: "Презумпция вины. Медиков Петербурга предупредили, что умирать от коронавируса нужно правильно".

Далеко не все врачи, заражённые COVID-19, получат материальную помощь от города. Комитет здравоохранения позволил перекладывать ответственность на медработников и тем самым экономить бюджет, говорится в публикации "Фонтанки".

Проект распоряжения городских властей был опубликован несколько дней назад. В нём устанавливалось, что семьи умерших с подтврждённым COVID-19 автоматически получали бы выплаты. Но в окончательном варианте распоряжения, опубликованном 30 апреля, оказалось дополнение о необходимости указывать в справке о смерти, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Смерть от "сопутствующих причин" означала, что семья умершего не сможет рассчитывать на выплату.

Главным, кто решит вопрос о выплатах теперь будет главврач того учреждения, в котором работал умерший сотрудник.

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