Швеция: сторонников "особого пути" похвалил представитель ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения назвала Швецию "моделью" борьбы против коронавируса в то время, когда некоторые страны начали постепенно снимать ограничения. Доктор Майк Райан, эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, заявил на днях, что предстоит "усвоить уроки", которые преподала Швеция, правительство которой положилось на своих граждан, предоставив им самим определять своё поведение в условиях эпидемии.

Майк Райан заявил, что, вероятно, у многих сложилось впечатление, что Швеция не приняла меры противодействия и позволила эпидемии беспрепятственно распространяться. "Нет ничего более далёкого от правды", сказал Райан журналистам. Он подчеркнул, что вместо объявления режима самоизоляции, власти заняли твёрдую позицию, настаивая на социальном дистанцировании, на оказании помощи всем нуждающимся и доставке заболевших, на долгосрочных основаниях, в медицинские учреждения.

Таким образом, по словам эксперта ВОЗ, в стране была реализована политика партнёрства и взаимодействия с населением. Одновременно проводилось широкое тестирование. В то же самое время, шведские больницы обеспечены всеми необходимыми силами и средствами для противостояния любой эпидемии, заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения Майк Райан. Об этом сообщила несколько СМИ, в частности, британская The Times.

В Швеции, стране с населением в 10,3 миллиона человек, выявлено 20300 случаев инфицирования. 2500 человек стали жертвами эпидемии. Это намного больше, чем в соседних северных странах. Например, Норвегия, принявшая строгие ограничительные меры, зарегистрировала 7700 случаев инфицирования и 210 смертей. Население Норвегии 5,4 миллиона.

В Дании 9200 случаев инфицирования, 450 смертей - при населении страны около 6 миллионов.