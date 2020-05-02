Лидера КНДР Ким Чен Ына показали на публике впервые за 20 дней

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые появился на публике – после 20 дней отсутствия на фоне слухов о серьёзных проблемах со здоровьем.
Как сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), 2 мая Ким участвовал в торжественной церемонии на фабрике по производству удобрений к северу от Пхеньяна. На фотографиях северокорейский лидер улыбается и общается с помощниками, обходя предприятие. Снимки опубликовал сайт официальной ежедневной газеты "Нодон Синмун", передало агентство Reuters, отметив, что не может проверить их достоверность.
По данным ЦТАК, вместе с Ким Чен Ыном на фабрику приехали другие высокопоставленные чиновники, включая его сестру – Ким Ё Чжон. Некоторые эксперты полагают, что она могла бы сменить своего брата на посту лидера страны – в случае его неспособности исполнять обязанности. Когда Ким на торжественной церемонии открытия фабрики перерезал ленточку, присутствующие разразились аплодисментами и криками "Ура!", сообщает ЦТАК.
Агентство не объяснило, почему Ким Чен Ына никто не видел несколько недель.
- До этого в последний раз его показывали на совещании правящей Трудовой партии 11 апреля, когда обсуждалось противодействие коронавирусной инфекции. Страна закрыла границы и объявила о мерах строгой изоляции. Но, как было объявлено ранее на этой неделе, случаев заражения в КНДР не выявлено, что наблюдатели со стороны подвергают сомнению.
- Слухи и предположения о серьёзных проблемах со здоровьем Кима (СМИ, в частности, писали о тяжёлых последствиях якобы перенесённой им операции на сердце) начали распространяться после того, как он 15 апреля пропустил празднования по случаю дня рождения своего деда, основателя северокорейского государства Ким Ир Сена. Этот праздник в КНДР считается самым главным.
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