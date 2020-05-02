"Россия-24" отказалась от "БесогонТВ", Михалков назвал это цензурой

Программа Никиты Михалкова "БесогонТВ", 178-й выпуск, показанная 1 мая в эфире российского государственного телеканала "Россия-24", на следующий день, 2 мая, была снята с эфира. Как объяснил Михалков, после первого показа в пятницу, программа затем повторяется в субботу и воскресенье. Именно эти повторы и были отменены, что режиссёр оценил как акт цензуры. Эти оценки Михалков дал в специальном обращении к своей аудитории на Ютьюб-канале БесогонTV.

Российские СМИ оживлённо откликнулись на столь редкое событие: госканал отказался от услуг одного из самых известных российских кинодеятелей, десятки лет активно участвовавшего в главных культурно-политических мероприятиях России, не говоря о миллионах его кинозрителей на бывшем советском пространстве и, в равной мере, постсоветском.

В российских соцсетях называют "клюквой" обвинения Никиты Михалкова в адрес главы компании Билла Гейтса, который якобы хочет чипировать и поработить человечество. Главной причиной отказа "России24" от программы "БесогонТВ", по всей веростности, могла стать критика Михалкова в адрес президента и председателя правления Сбербанка России Германа Грефа.

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