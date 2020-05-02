В Воронежской области врач "выпал из окна" больницы, в которой лечился от COVID-19

Врач скорой помощи Новоусманской больницы в Воронежской области Александр Шулепов выпал из окна больницы, где он лечился от коронавирусной инфекции, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службы областного департамента здравоохранения. По предварительной информации, пострадавший находится в реанимации с переломом основания черепа.

В конце апреля Александр Шулепов записал со своим коллегой видео, в котором сообщил, что, несмотря на диагноз "коронавирус", его (Шулепова) не сняли со смены и заставили продолжать работать.

Ранее российские медиа сообщили о подобном инциденте в Красноярске. Исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна во время селекторного совещания с главой регионального Минздрава Борисом Немиком. Тогда обсуждалось предстоящее начало приёма больных коронавирусом в одном из корпусов. Главврач была против из-за острой нехватки средств защиты и общей неподготовленности персонала. Тогда первым об инциденте написал телеграм-канал "Борус".

В субботу, 2 мая, стало известно, что исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, выпавшая из окна в конце апреля, умерла. Об этом сообщила "Лента.ру" со ссылкой на сайт регионального Минздрава.