Трюдо запретил частное владение боевым оружием в Канаде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении на всей территории Канады запрета на боевое наступательное оружие. Запрет вступил в силу немедленно. Одобрение парламента не требовалось, пишет "Нэшнл Пост" (National Post).
В реестр запрещённых внесены 1500 моделей стрелкового оружия, среди которых полуавтоматическая винтовка AR-15, неоднократно применявшаяся преступниками при массовых убийствах в США.
Чтобы завалить оленя, AR-15 на нужна
Премьер-министр Трюдо заявил: "Чтобы завалить оленя, AR-15 не нужна". Это оружие предназначено только для убийства большого количества людей за кратчайшее время. В Канаде такому оружию нет применения, заявил глава правительства.
Две недели назад в Канаде произошло самое кровопролитное в истории страны вооружённое нападение. С 18 на 19 апреля, в течение 12 часов, нападавший 51-летний Габриэл Уортман убил по меньшей мере 22 человека и поджёг не менее пяти зданий, прежде чем был убит полицией в результате погони.
Запрет огнестрельного наступательного оружия был одним из предвыборных обещаний Трюдо. Нынешним решением, о котором премьер объявил 1 мая, данное обещание частично выполнено. В развитие запрета, принятого сейчас на федеральном уровне, власти канадских городов получат право вводить свои региональные запреты, которые могут идти дальше объявленных ныне ограничений.
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