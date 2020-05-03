Отели в Петербурге дали номера пострадавшим от насилия женщинам

Две петербургские гостиницы бесплатно предоставили места для женщин, пострадавших от домашнего насилия во время режима изоляции.

Специалист Санкт-Петербургского кризисного центра для женщин ИНГО Борис Конаков рассказал, что организация разместила в соцсетях объявление с призывом о помощи, и на него откликнулись два отеля, которые предоставили на весь май четыре номера. Для размещения в них от подопечных кризисного центра требуется только паспорт.

Месяцем ранее номера для женщин, пострадавших от насилия, стали предоставлять отели европейских стран, в частности – Германии, Испании, Италии и Франции.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что после введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, количество преступлений, связанных с насилием в семье, увеличилось на 36%.