"Грубая ошибка мэрии". Число больных в Москве резко выросло

В конце прошлой недели количество новых больных коронавирусом в России резко подскочило. В начале недели казалось, что ежедневное количество заболевших стабилизовалось и даже начало падать. Мэр Москвы Собянин даже заявил, что эпидемия выходит на плато. Но с четверга рост числа больных возобновился, а в субботу 2-го мая, оно подскочило почти до 10 тысяч в день - причем большинство из них было выявлено в Москве. В воскресенье рубеж в 10 тысяч был пройден.

Александр Подрабинек

О каком выходе на плато толкуют главный санитарный врач Анна Попова, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и другие медицинские чиновники? Где они увидели этот выход? О выходе на плато, на ровное течение эпидемии можно будет говорить, когда за сутки число выздоровевших хотя бы сравняется с числом заболевших. То есть число болеющих («активных случаев») не будет увеличиваться. Пока же каждый день прибавляется 7-8 тысяч новых больных и около 1,5 тысяч выздоровевших. Кривая роста заболеваемости упрямо ползет вверх.

Реалистичнее точка зрения главврача 40-й московской больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который предостерег от напрасных надежд на то, что эпидемия коронавируса выходит на плато.

Вот разница между врачом и чиновником!

Владимир Хандорин

Новый скачок заразы (почти на 10 тыс. за сутки). Теперь мы на 7-м месте в мире по выявленным заболевшим (обогнали Турцию), на 18-м месте по числу умерших от дряни. Суетятся, там и сям вводят "масочные режимы". А если бы закрыли границы с 1 марта, могло бы ничего не быть, и в любом случае карантин вводить не пришлось бы. В Италии уже бушевало вовсю, а Аэрофлот каждый день летал туда, в том числе в самый очаг заразы - Милан. Вот так всегда задницей думают.

Дмитрий Аграновский

‪Сергей Семёнович Собянин говорит, что Россия пошла по европейскому пути заражения. Но ведь вы же с 1991 года мечтали пойти по европейскому пути? Вот и пошли.‬

Виктор Буравлев

Россия вышла на плато,

Но как-то явно не на то.

Владимир Варфоломеев

Собянин: «Мы смогли сдержать распространение инфекции...».

Интересные, однако, у мэра представления об эффективности борьбы с эпидемией. В Москве официально выявлено 62 тысячи инфицированных, а в том самом Ухане - всего 50 тысяч. Причём, там это уже окончательные цифры, а здесь всё ещё продолжается ежедневный рост.

Многие связали рост количества больных с Пасхой и предшествовавшей ей давкой в московском метро из-за проверки пропусков.

Сергей Марков

Эпидемия. Плохо. В России 2 мая 9623 вновь заболевших, а 1 мая было 7933, в центре эпидемии Москве 2 мая 5358, а 1 мая было 3561. Быстрый рост. Его объясняют ускорением результатов тестов - новых и более валидных. Но в любом случае рост. При этом в центральной России и Москве все теплее. Людей на улицах все больше. Люди очень устали от карантина. Если так пойдет дальше, то ситуация будет совсем драматической. Во многом это результат грубой ошибки московской мэрии при введении пропусков, когда по глупости и упрямству сделали огромные толпы на входе в метро. От власти требуются реальные решения, - эпидемия в эпицентре в Москве должна быть жестко задавлена. Во всех супермаркетах и аптеках нужно вводить жесткий режим - ограниченное количество людей и строго масочный режим. Все кампании в 5-6 человек на улице и более должны разгоняться полицией. Жестче надо, жестче. А вот прогулки родителей с детьми в парках надо разрешить при условии не общения с другими людьми. Это только поможет карантину.

Петр Гнучев

Ну это собственно результат пропусков и давки у метро. Скорее всего чуть придержали результаты, плюс они тоже не сразу поступают - и вот теперь видно чем это всё обернулось

Илья Вайцман

Нет, ну а чему тут удивляться-то? "Пасхалочка" прилетела, ровно через средний инкубационный период COVID19. 5-7 дней с момента инфицирования и привет. Дальше будет еще веселее. Какое, нахрен, "плато"? Какой, нахрен, "выход" на него? О чем речь, вообще... 🤦‍♂️



P.S. Я напомню, что из-за никакой достоверности российских тестов - диагноз ставится на основании КТ и клинической картины, т.е., без задержки в несколько дней.

P.PS. Наконец-то Нижегородская область в лидеры выбилась хоть в чем-то. +16% за сутки.

Егор Холмогоров

Никаких фактов что люди заразились в храмах конечно же не приводится. Потому что их нет.

А нет их потому что сегодняшний всплеск связан вообще не с текущей ситуацией, а с манипулятивным доливом данных за прошлые месяцы.

Под "манипулятивным доливом данных" имеется ввиду озвученная Алексеем Венидиктовым версия о том, что субботние больные на самом деле были не субботними.

Михаил Зеленский

Пока все гадают, связан ли новый максимум выявленных заражённых в Москве с давкой в метро, мэрия подготовила такой ответ, от которого невозможно не орать матом. Готовы?

Алексей Венедиктов, главный редактор «Эха Москвы» (и по совместительству главный кризисный пиарщик мэрии):

«Сейчас туда включаются, как я понимаю, и те старые тесты, которые проводили частные лаборатории. Это количество инфицированных, среди которых уже есть выздоровевшие. Важно: госпитализация вчерашнего дня, несмотря на эти 5300 [новых выявленных] не возросла по сравнению с позавчерашним днём, который 3000... Это старые случаи, как я понял, которые были ДОБАВЛЕНЫ ДЛЯ ЧЕСТНОСТИ. Это же мартовские еще, многие из этих людей уже выздоровели...

Те, кто был в частных лабораторих, они же тоже тестировались. И НЕЧЕСТНО ИХ БЫЛО НЕ ЗАКЛАДЫВАТЬ В ОБЩУЮ ЦИФРУ. Вот для честности, видимо, и добавили».

То есть в мэрии практически официально заявляют, что ведут статистику так, как им удобно. Надо отчитаться о плато? Будет плато.

Надо в начале майских припугнуть москвичей, чтобы соблюдали? Они взяли и добавили новых положительных результатов из своих мартовских запасов!!!!

Это просто неописуемый уровень наглости. То есть нельзя верить ни единой цифре вообще, потому что кто знает, что там куда добавили ДЛЯ ЧЕСТНОСТИ

У самого Собянина другая версия

Москвичи и приезжие отмечают, что заразиться в городе очень легко и без Пасхи и давки в метро.

Наталия Осипова

Машина-запугивалка едет и сообщает гражданам, что нельзя нарушать установленный порядок, но граждане все равно гуляют: с колясками, на самокатах и велах, группами и поодиночке, выехали мотоциклисты

Митя Алешковский

Вчера я ездил в Москву. Оформил пропуск, вбил ИНН, СНИЛС, номер машины. Дезинфицировал руки, надел перчатки, на них еще одни, на лицо респиратор FFP3, на глаза очки. Держал социальную дистанцию, к людям старался не подходить, даже кофе в макдональдсе не купил, хотя очень хотелось капучино, на пути обратно, помыл машину в мойке самообслуживания, самый крайний бокс, в удалении от всех остальных машин.

Так вот. На улицах невероятное количество людей без масок, без перчаток, без каких-либо опасений разгуливающих парочками и по трое-четверо. Пьют пиво. В METRO закупают ящиками пиво и шашлыки. Один молодой человек без маски и перчаток, с которым я разговорился соблюдая дистанцию, мне объяснил, что вирус придумали военные, что на молодых он не влияет, и что ему-то точно бояться нечего. Ну то есть люди массово игнорируют простейшие меры безопасности.

И вот утром читаю официальную статистику: Более 84% новых заболевших младше 65 лет

За последние сутки в Москве выявили 5948 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 68 606 заболевших.

Среди новых заболевших:

🔹39,2% — от 18 до 45 лет

🔹36% — от 46 до 65 лет

🔹10% — от 66 до 79 лет

🔹5,5% — старше 80 лет

🔹9,3% — дети

По-моему очевидно, что самоизоляция не работает. Мы потеряли месяц. Число зараженных только растет. Но, что не менее важно, мы потеряли месяц и для нашей экономики.

Может быть все-таки уже пора ввести настоящий карантин? пора с экранов всех телеканалов и в эфирах всех радиостанций рассказывать об опасности вируса, а не про чипизацию и опасность Билла Гейтса? И может быть пора наконец выплатить людям деньги?

Владимир Тор

Смотрю на статистику эпидемии: Москва с областью и остальная Россия выглядят как два разных мира... Разница в 10 раз.

Всего на 3 мая по стране выявлено 134 687 зараженных - на 146,75 млн, 918 на 1 млн.

Из них в Москве и области - 82 742 на 20,4 млн человек или 4056 на млн.

Россия без московского региона - 51 945 на 126,35 млн или 411 на млн.

Такова се ля ви...

PS. Говорил это больше месяца назад - и еще раз повторю, ибо тезис имхо и нынче не потерял своей актуальности: необходим жесткий карантин по периметру Большого Бетонного кольца.

Внутри этой карантинной зоны должно быть официально объявленное положение ЧС со строжайшей мерой изоляции у себя на дому или в обсервации по отношению к пожилым +65, страдающим хроническими болезнями, всем больным, чьи симптомы могут свидетельствовать о возможном ковиде, и всем, находившимся с ними в непосредственном контакте. По отношению к остальным карантинные меры внутри Большого Бетонного Кольца полагаю чрезмерными.

Московские врачи едва справляются с наплывом больных

Борис Теплых

Люди устали и измотаны, сегодня видел просто потухшие глаза. Если мы применяем военные термины, кто то подскажет, существуют ли нормы ротации боевых частей на первой линии фронта?? Не может быть, что стояли до полного физического уничтожения, так фронт не удержать.

Больше всего изматывает полная неспособность ДЗМ к фильтрации потоков. Если в мирное время мы были избавлены от паллиативных пациентов, от уходовых пациентов, то теперь мне их видим в полной мере. Вопрос с уходом из жизни паллиативных пациентов не решён на уровне не только ДЗМ, но и всей страны. Если с онкологическими пациентами после многочисленных выступлений появились и нормы и учреждения. То на инволютивных пациентов внимание почти не обращали. А раз нет регламента, то и нет проблемы. Вот и везут скорые людей у которых уже несколько лет небыло сознания, глубоких дыхательных инвалидов. Конечно им нужно помогать, но ими не нужно занимать реанимационные койки, так дефицитные при эпидемии. Может ДЗМ имеет надежду, что мы не будем их лечить и они освободят быстро койку? Не надейтесь, пора не будет четкого регламента, когда, кому и как мы не будем снижать качество и интенсивность помощи. А вам похоже все равно, что кому то эта койка была нужнее. Не паллиативному пациенту, а тому кому можно было помочь.

До сих пор мне продолжают писать с вопросами: «А правда все так плохо?». Плохо, все плохо.

Я понимаю, что вам продолжают рассказывать про богоспасаемую страну, про то, что прививка БЦЖ вас спасёт. Позавчера снова выпустили бывшего министра с заявлением, что мы вышли на плато. «Дети, уймите вашу мать!». Оставьте невролога в покое. Кто же заставляет ее говорить одну благоглупость за другой?!

Все же повешу, ещё одно фото, легкие пациентки, которую мы не переводили на ИВЛ, которая 14 дней провела на HFNC, и сегодня переведена на дыхание через обычную кислородную маску. Видящий, да увидит.

Аркадий Кайданов

С интервалом в несколько дней три врача,боровшихся с вирусом, ВЫПАЛИ из окна.

Вам нужна еще какая-то другая статистика по пандемии и не ясны реальные перспективы?

И это при том, что многих больных не принимают в больницы

Афрошеина

В прошлый четверг 23 апреля мама начала кашлять, да и вообще чувствовала себя неоч, померила вечером температуру: -38. В пятницу на работу не пошла. Полдня звонила на горячую линию по коронавирусу по Подмосковью.

Ей то говорили ехать по месту прописки и оттуда вызывать врача (родители сейчас на даче, тот же городской округ, где и место прописки), то самостоятельно искать ближайшую поликлинику и обращаться туда.

Звонила много раз, наконец ближайшую поликлинику определили, там тоже сказали обращаться по месту прописки. Но путём долгих споров и уговоров пообещали, что врач придёт.

Папа тем временем потратил целый день на работе, пытаясь законно оформить свою грядущую самоизоляцию.

Приказ губернатора о том, что живущий с человеком, у которого симптомы ОРВИ, должен соблюдать самоизоляцию, руководители не видели, папа выслал фразу, что можно «в ближайший магазин или др. место приобретения товаров, работ, услуг» пытались трактовать как: «Написано «работ», значит, на работу ходить можно».

В конце концов, одобрили удалёнку.

Врач к маме пришёл в 20:00. Не просто врач, а заведующий, т.к. все терапевты на больничном. Пришёл без маски, перчаток. «Да я уже столько этих коронавирусов пережил», - пояснил он за шмот. На КТ не направил, потому что в поликлинике он сломан.

Мазок не взял, потому что мама ж за границу не ездила (на ту дату официально 62000 заражённых в стране). Без анализов назначил кучу лекарств, включая антибиотики, правда, без пробиотиков. Но зато Арбидол не забыл. Это был вечер пятницы, сказал звонить ему в понедельник.

Понедельник. Сказал, не знает, что с ней делать, прикрепил временно, больничный открыл, но посыл таков, что и без неё у него дел хватает. Сказал приходить, когда станет лучше (!)

Папа сдал мазок в гемотесте: обязали на работе.

К вечеру мама перестала ощущать вкусы и запахи.

В среду она снова позвонила в поликлинику, хотела уточнить, будет ли ок, если она придёт ориентировочно 6-го, т.к. пока особых улучшений не ощущает (в сб-пн у неё было 36,8 – 37,4 а во вт опять 38). Оказалось, вышла терапевт с больничного. Направила её на анализы крови, рентген.

В чт мама поехала сдавать анализы. Медсёстры без масок, спрашивают, почему она в маске и перчатках. «Не хочу вас заразить», - не понимают. Кровь в одной поликлинике, рентген в другой. Рентген показал левостороннюю пневмонию, направили к инфекционисту. Там прождала 3 часа.

Перед кабинетом места почти нет, около 2,5 из этих трёх часов нужно стоять на улице. Мама в машине ждала. А так, люди с пневмониями и температурами ждут очереди на улице.

Правда, не все с пневмониями. Оказалось, инфекционист берёт мазок на коронавирус, так что некоторые стояли абсолютно здоровые, провериться. Ну, по крайней мере, они были абсолютно здоровыми до проведения трёх часов в очереди с больными.

Инфекционист взяла мазок, назначила новый антибиотик, посмотрела назначения 1-го врача, сказала, АЦЦ и термопсол ни в коем случае пить вместе нельзя, иначе кашель у неё никогда не пройдёт.

Тем временем у папы пришёл положительный результат.

Мамин результат придёт в среду, майские же.

У папы ночью было 38, а так температура в пределах до 37, начал кашлять по утрам.

Папе позвонил городской инфекционист сообщить, что результат положительный. Пропуск заблокировали.

Врач, которого папа вызвал вчера, придёт самое раннее 6-го, потому что майские.

Мила Прага

Сейчас трудные времена. Ещё труднее, когда родные разделены границами. А когда это пожилые родители и оба заболели, и нет возможности быть физически рядом, места себе не находишь от переживаний, беспокойства и непонимания, как же повлиять на ситуацию, как оказать помощь.

Дано:

Пожилая женщина больна, диагноз: воспаление лёгких. Отправлена домой из поликлиники на такси. Без анализов, без лечения. Только с поставленным диагнозом. В поликлинику ее привезли на скорой. Почему-то скорая отвезла заболевшую не в больницу, а в поликлинику. Ей становится только хуже.

Из-за того что у нее предположили корону, ей запретили выходить из дома, сфотографировали ее и взяли с нее "подписку о невыходе". Она не может никуда сама поехать. Она может только вызвать скорую, а это сказка про белого бычка - скорая ее может опять повезти в поликлинику, а из поликлиники ее опять пошлют домой. Поэтому скорая - только если станет совсем плохо, настолько плохо, чтоб везли с мигалками сразу в больницу.

Место: д. Десна в Новой Москве. Оттуда примерно в 10 км Коммунарская больница и в другую сторону 10 км - Городская Троицкая больница, к которой ее якобы прикрепили, но там сейчас нет стационара, как я поняла, это просто сеть государственных поликлиник. Еще в Троицке есть больница РАН, куда кладут с пневмонией, и они сказали, что принимают пациентов только со скорой и помочь ничем не могут. Плюс в 30 км в Вороново есть совершенно новая инфекционка, где 10 дней назад начали принимать больных. Что делать со всей этой информацией, непонятно. Мы даже не знаем, подтвердился коронавирус или нет, и если нет, то тем более - что делать?

Снятие карантина (который официально не ввидился) намеченное на 11 мая кажется теперь недостижимым

Георгий Бовт

с такими рекордами по числу заболевших 11 мая карантин не снять. В Москве то уж точно

Кирилл Шулика

75-й павильон ВДНХ и ледовый дворец в Крылатском начали оборудовать под коронавирусные госпитали.

Эль Мюрид

Полный раздрай в официальных оценках эпидемии. С одной стороны - «мы вышли на плато», с другой - ежедневный прирост заболевших в статистике и апокалиптические данные Собянина.

Либо власть вообще не управляет ситуацией, либо пытается максимально затянуть режим карантина, обманывая что «вот-вот закончится», чтобы снизить риск протестов.

Хотя есть и те, кто считает иначе

Сергей Бирюков

Боюсь, что снятие карантина в Москве зависит совсем не от статистики. Ну, а со статистикой проблем не будет.

Единственное, в чем согласны, кажется, все комментаторы - это в том, что верить официальным данным становится чем дальше, тем сложнее. И надежд на власти у людей тоже всё меньше.

Илья Эйдман

В России не только президент, но и статистика сказочная. Здесь, наконец, разрешили болеть короновирусом, но умирать от него пока запрещается. Параллельно с беспрецедентным ростом числа больных (под 10 000 вчера) начало снижаться число умерших (около 50 человек за пятницу). Феноменальный успех российской медицины? Нет, все проще.

Лев Шлосберг пишет о ситуации в своем регионе: «Правильная» статистика стала главной задачей псковской медицины. Губернатор Михаил Ведерников обнародовал новый подход: если человек скончался, имея подтверждённый коронавирус, но при других отягчающих болезнях, которые могли привести к смерти, то причиной смерти официально станет это сопутствующее заболевание, а не коронавирусная инфекция".

Очевидно, что нечто подобное происходит и в других регионах России. Для чего это делается? Ну, конечно, губернаторы хотят показать центру, что справляются с ситуацией. Но, скорее всего, Кремль сам требует от них обеспечить заниженные данные. Низкая смертность нужна ему для пропаганды. В России обмануть людей будет сложнее. Здесь они непосредственно сталкиваются в ходе эпидемии с развалом медицины, управленческим хаосом, полицейским произволом и прочими безобразиями. Но в мире за ситуацией будут следить по официальной статистике, размещенной на разных международных специализированных сайтах. Уверен, что найдется множество полезных европейских идиотов, которые, посмотрев на нее, скажут: Путин - молодец, справляется с эпидемией, как никто другой.

Сказочная статистика - отнюдь не безобидна. Есть такое свойство человеческой психики: лжецы со временем начинают верить в собственную ложь. Собянин, наверное, и в правду верит в то, что ситуация в России "идет по европейскому варианту". А в действительности она развивается с некоторым временным лагом по американскому сценарию . Только в США был такой быстрый рост заражений, а число смертей в России тоже, видимо, не сильно ниже, просто они не попадают в статистические отчеты.

Лживая статистика искажает картину мира и мешает принимать правильные решения. Она создает впечатление, что болезнь не так опасна (раз смертность небольшая) и заставляет людей пренебрегать своей и окружающих безопасностью. Так что галопирующий рост числа инфицированных стране, в том числе на совести российских властей и их сказочной статистики.

Михаил Тимонов

Семён Семёныч сообщает в своем блоге: «По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы. И это – минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией.»

Для справки.

Ориентировочное официальное предполагаемое количество жителей г. Москва в настоящее время составляет ~12,7 млн человек.

2% от 12'700'000 чел = 254 000

Понимаете?!

254 тысячи, а не 75 тысяч, о которых бодро рапортует штаб Москвы!

А как вы думаете, к кому придут по делу о распространении заведомо ложной информации о коронавирусной эпидемии?!

К Собянину?

К Раковой?

Или к безвестному блогеру Петрову, который напишет, что все представляемые нам режимом цифры по эпидемии считает заведомо недостоверными и не верит им (как и режиму в целом) ни на копейку?!

Симон Кордонский

Мне кажется что пути вируса и карантинизации совсем разошлись. Эпидемия развивается по собственным законам независимо от того, какие меры для борьбы с ней вводят правительства. Только ее законы пока еще описаны недостаточно полно. Надежды на то, что карантины позволят сгладить пики заболеваемости частично оправдались, но количества болеющих и умирающих не уменьшили.

А карантины развиваются по собственной логике, которая имеет мало чего общего с логикой эпидемии. Эта логика воспитания послушных и загоняния в стойло непослушных. Власти не могут смириться с тем, что люди, несмотря на биологическую опасность, ведут себя так как привыкли. Им сказали сидеть дома, а они тут пробежки устраивают и на шашлыки собираются. Им сказали не ходить на работу, а они продолжают работать. Им сказали носить маски, а они их не носят.

Ах так, сказали власти, тогда мы вас накажем. Штрафовать будем, ужесточать режим будем, введём для всех категорий населения пропуска и включим камеры на опознавание, даже кой кого посадим. Создаётся впечатление, что задачи борьбы с эпидемией ушли на второй план, главное - добиться послушания людей, «усилить управляемость». Именно видимая неуправляемость поведением людей - а не сама эпидемия- рассматривается властью как основная угроза, а основной целью становится борьба с видимостью неуправляемости и торжество видимости управляемости.

Наталья Шавшукова

Собянина спрашивают: «Когда будет пик вируса?» - «Дай бог, чтоб никогда не было», - отвечает Собянин.

Реально. Только что видела. Мы все умрем.