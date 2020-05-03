В Покровском монастыре в Хотькове за 10 дней умер второй протоиерей

Клирик Покровского Хотькова ставропигиального (находящегося под прямым патриаршим управлением) женского монастыря протоиерей Евгений Корчуков умер в воскресенье от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт монастыря.

Евгений Корчуков родился 6 июня 1954 года. В 1992 году протоиерей Евгений был рукоположен во диакона, 31 января 1993 года - в сан священника. В 2001 году он заочно окончил Московскую духовную семинарию (МДС), а в 2007 получил сан протоиерея. Он был штатным священником монастыря в течение 22 лет, а также участвовал в восстановлении монастыря.

По светскому образованию Евгений Корчуков был скульптором, окончил Абрамцевское художественно-промышленное училище, затем Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское). Работал преподавателем в Абрамцевском художественном училище, г. Хотьково, художником в Фонде Московского отделения Союза художников РСФСР, был членом Союза художников с 1990 года.

Протоиерей Евгений был многодетным отцом семейства, воспитав пять детей и девять внуков.

Менее чем за две недели это вторая смерть в монастыре от лёгочного заболевания. 24 апреля на сайте монастыря сообщалось, что 23 апреля в отделении реанимации Российского геронтологического научно-клинического центра от тяжелого воспаления лёгких скончался клирик Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря протоиерей Владимир Верига. 17 марта отцу Владимиру исполнилось 70 лет, из которых 42 года он усердно послужил Русской Православной Церкви как в Отечестве, так и за рубежом.

Покровский монастырь, расположенный в городе Хотькове в Сергиево-Посадском городском округе, основан в 1308 году, с 1544 по 1764 год монастырь был приписан к Свято-Троицкой Сергиевой лавре. В 1337 году в монастыре приняли постриг преподобные Кирилл и Мария Радонежские - родители Сергия Радонежского, в монастыре покоятся их мощи. В 1928 году монастырь был закрыт. В 1989 году передан в ведение Русской православной церкви (РПЦ), с 1992 года в нем возобновилась монашеская жизнь.