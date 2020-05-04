В России за сутки выявлено более 10,5 тысяч новых случаев коронавируса

В России за последние сутки подтвержден 10 581 новый случай коронавирусной инфекции. Умерли 76 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Всего с начала эпидемии в стране заболели 145 268 человек, умерли 1356.

В России в рамках борьбы с коронавирусом до 11 мая введены ограничительные меры. Не работают общественные заведения, закрыты школы и вузы. В ряде регионов жителям запрещено перемещаться без крайней необходимости.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о возможности второй волны распространения коронавируса в России, если не будет создан популяционный иммунитет. Именно поэтому, по словам министра, ограничения должны сниматься поэтапно. Мурашко призвал граждан остаться дома в майские праздники.

В свою очередь Роспотребнадзор заявил, что после 11 мая могут быть введены новые ограничительные меры, если россияне будут нарушать режим самоизоляции. Глава ведомства Анна Попова сообщила, что распространение COVID-19 не может полностью прекратиться. По её словам, риски возникновения новых очагов заражения всё ещё сохраняются.

Распространение коронавируса нового типа началось в декабре прошлого года в Китае. В мире, по последним данным, число инфицированных превысило три с половиной миллиона человек. Почти 250 тысяч пациентов умерли.