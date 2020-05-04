Тренер "Ахмата" назвал просящих помощи "дармоедами"

Главный тренер футбольного клуба "Ахмат" из Грозного Игорь Шалимов записал видео, в котором назвал людей, которые жалуются сейчас на отсутствие денег и просят помощи, "дармоедами", которые только ноют и ничего не делают.

"Ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?" - спросил Шалимов, отметив, что все, кто сейчас жалуется на жизнь, живут "лучше бомжей". При этом тренер высказал мнение, что все, кто сейчас работает, получает за работу деньги. "Если ты дармоед, кто хочет ничего не делать и получать деньги, это твой выбор" - сказал Шалимов.

Видео, которое он выложил в инстаграме вечером в воскресенье, разошлось по социальным сетям и вызвало множество негативных откликов. После этого Шалимов удалил или скрыл видео, сейчас оно недоступно.

Позднее тренер "Ахмата" в интервью Sport24 сказал, что "вообще не имел в виду тех, кто плохо себя чувствует", а обращался к своим футболистам. Также он сказал, что его слова могли быть шуткой.

Комментатор Василий Уткин обратил внимание на то, что "Ахмат" сейчас находится на последнем месте в чемпионате России по футболу (турнир сейчас прерван из-за эпидемии коронавирусной инфекции). Как утверждает Уткин, зарплата Шалимова составляет около полумиллиона долларов в год.

Почётным президентом клуба "Ахмат" (в прошлом "Терек") из Грозного является глава Чечни Рамзан Кадыров. Шалимов, в прошлом известный футболист, тренирует клуб с осени прошлого года.

О необходимости выплат пострадавшим в связи с эпидемией россиянам говорят немало оппозиционных политиков и общественных деятелей. Наиболее известна петиция, инициатором которой стал Алексей Навальный, о выплате каждому по 20 тысяч рублей. Власти против прямых выплат большинству граждан, утверждая, что поддержка крупных компаний и отраслей бизнеса более эффективна.