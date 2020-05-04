Трамп вновь уточнил данные о возможных жертвах коронавируса в США

Жертвами коронавируса в США могут стать от 75 тысяч до 100 тысяч человек. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с телеканалом FOX News.

В начале апреля Белый дом заявлял, что от инфекции в США могут погибнуть до 250 тысяч пациентов. В середине апреля Трамп сказал, что число жертв COVID-19 будет менее 100 тысяч. А спустя ещё несколько дней президент США сообщил, что количество умерших составит примерно 60-65 тысяч человек. Тогда Трамп заявил, что скорректировать оценку ему позволили меры, принятые Белым домом для борьбы с пандемией.

По последним данным, в США выявлено более миллиона случаев коронавирусной инфекции. Умерли более 68,5 тысяч человек. Больше всего заболевших в штате Нью-Йорк — почти

324 тысяч человек, число умерших превысило 24,5 тысячи.

На днях Вашингтон в очередной раз обвинил Китай в замалчивании информации о COVID-19 в начале эпидемии. Госсекретарь США Майк Помпео назвал действия Пекина классической попыткой коммунистической дезинформации. В ответ КНР призвали США представить доказательства.

Агентство Associated Press со ссылкой на доклад министерства внутренней безопасности США сообщило, что Китай скрывал масштабы распространения вируса и степень его опасности так как накапливал средства защиты и медицинские препараты.