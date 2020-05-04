Флот РФ начал отслеживать действия кораблей НАТО в Баренцевом море

Силы Северного флота России начали отслеживать действия трех эсминцев США и одного фрегата Великобритании после того, как они зашли в акваторию Баренцева моря. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение Национального центра управления обороной России.

Военные суда входят в корабельную ударную группу объединенных военно-морских сил НАТО. В центре управления обороной уточнили, что в Баренцево море зашли американские эсминцы "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент". Это произошло в 07:00 мск 4 мая.

В сообщении Военно-морских сил США говорится, что корабли американского Шестого флота совместно с британскими кораблями проводят в высоких широтах учения по борьбе с подводными лодками.