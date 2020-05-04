Тимошенко получила компенсацию в $5,5 млн за политические репрессии

Украинский политик, лидер партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, получив компенсацию убытков за политические гонения.

Это следует из декларации Тимошенко, которая появилась на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. В документе есть запись о получении 24 апреля дохода в размере более 148 миллионов гривен – это около пяти с половиной миллионов долларов. Видом дохода указана "компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011–2014 годов". Сумма была получена в США на стадии досудебного урегулирования. Источником средств указана компания Reid, Collins, Tsai LPP, зарегистрированная в штате Техас.

Украинская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода отмечает, что пытается получить комментарий от представителей Тимошенко.

В 2011 году, во времена президентства Виктора Януковича, Юлию Тимошенко признали виновной в превышении служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году. Её приговорили к 7 годам лишения свободы и выплате "Нафтогазу" полутора миллиардов гривен. Выйти из заключения политик смогла лишь в 2014 году, после событий Евромайдана и бегства Януковича.

В США и ЕС уголовное преследование Тимошенко назвали "политически мотивированным". В 2013 году Европейский суд по правам человека постановил, что в деле были нарушения.