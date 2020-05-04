Изгнание Бесогона. Почему программу Михалкова сняли с эфира

Программа Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выходит на России-24 с 2014 года. У режиссера есть своя преданная аудитория, которой он рассказывает об ужасах Майдана, гримасах толерантности и происках либерального лобби, и дальше этого круга передачу никто обычно не смотрит. Но в конце прошедшей недели вышел в эфир особенно удачный выпуск – под названием «У кого в кармане государство?». В нем Никита Михалков изложил теорию о том, как под видом вакцины от коронавируса Билл Гейтс введет всему населению планеты некие микрочипы, которые будут контролировать их поведение.

Каким-то образом к этой теории заговора режиссер сумел привязать и фигуру Германа Грефа, руководителя Сбербанка. Разобраться во всем попытался в колонке для газеты Коммерсантъ Дмитрий Бутрин:

Фашисты Сорос, Гейтс и Герман Греф ввели каббалистический карантин, чтобы превратить жидкими чипами людей в собачек, а способ этого — продажа ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка правительству.

Неплохой план. Правда, 40% акций Сбербанка, уверен Михалков, принадлежит американцам, а 30% англичанам. Не спрашивайте у меня ничего, я вам что, математик? Это в МГУ математики, пока Греф шпиль не разрушил.

В общем, смутил меня Никита Сергеевич. Крепко смутил; Единственное, что мне по итогам Первомая точно известно, — Михалков за Ротшильдов. Иначе бы не стал так яростно клеймить Рокфеллеров. Ясность — это хорошо, хотя и мало.

Мимо такого в соцсетях пройти никак не могли. В оценках передачи и ее автора многие не церемонятся.

Алхас Абгаджава

Признаться, был уверен, что эту байку переносят только необразованные люди в чатах WA, ан-нет, светоч разума Никита Сергеевич тоже подключился.

Такое ощущение, что он изо всех сил старается просветить как можно больше людей о своем невежестве.

4 телефона прошлого века на заднем плане о многом говорят)

Илья Вайцман

Знаете, кто после этой пандемии озолотится? Не-а, не угадали. Пресловутая "биг фарма" будет кусать локти друг другу от зависти к простым ̶с̶о̶в̶е̶т̶с̶к̶и̶м̶ психиатрам. Потому что длительная сенсорная депривация для многих миллиардов человек не может не привести к массовому улету крыш. Даже если окончательно рехнется всего 1% закарантиненых - это же десятки миллионов психов. По осени их крыши стаями будут кружить над городами и улетать к югу.

Конечно, некоторый профит получат и производители ловушек для внутричерепных тараканов, особенно те, кто сообразит сделать свои ловушки попрочнее, ибо тараканы на карантине жиреют и разгоняются до сверхзвука. Но основные бенефициары, все-таки, психиатры. Я бы на их месте срочно надстраивал этажи к дуркам. Пригодятся.

Потому что шиза косит всех, невзирая на чины и звания - а особенно людей к ней давно склоняющихся, типа Мигалкова-процентщика...

Михаил Шевелев

Если к характеристике «паскуда» в адрес Н.С. Михалкова вы добавляете «… а ведь был когда-то хорошим режиссером», тогда для вас есть две новости.

Плохая состоит в том, что вы относитесь к возрастной группе риска по коронавирусу.

Но есть и хорошая: альцгеймер до вас не добрался, память у вас просто фантастическая.

Самое печальное во всем этом – то, что Михалков рассказывает небылицы о будущей вакцине, считает журналист «Эха Москвы» Майкл Наки:

Михалкова безусловно надо сажать (это я утрирую, конечно). Ну или, как минимум, не давать ему доступ к медиаресурсам сейчас.

Я очень просто сейчас объясню, почему так жестко. Когда будет создана вакцина против коронавирусной инфекции, все должны будут ее использовать. Это может быть принудительно, может быть добровольно-принудительно, по-всякому, в любом случае, если подавляющая часть ей воспользуется, то все будет хорошо, заживем, как раньше. Тут в игру вступает Билл Гейтс. Точнее дегенераты, которые распространяют и поддерживают теории заговора о том, что бывший глава Майкрософт сейчас всех чипирует. И все бы ничего, смешные веселые истории, но на фоне массовой моральной паники из-за чрезвычайной ситуации планетарного масштаба люди сейчас очень подвержены любой фигне. По итогу, из-за действий условного Михалкова мы получим увеличение числа антипрививочников, они поставят под удар себя и популяцию целиком. Поэтому тут я за жесткое пресечение, тем более что соответствующую нормативную базу уже вполне себе приняли.

Поэтому да — Михалкова, а также авторов программы Человек и закон на Первом канале — под запрет или суд, главное, чтобы больше не было рецидивов.

По этой или другой причине "наверху" действительно опомнились и убрали программу из эфира – а точнее, из четырех раз ее успели показать в положенное время дважды, после чего оставшиеся два показа передвинули на такое время, когда приличные люди спят, а не смотрят телевизор. Режиссер записал по этому поводу гневное видеообращение.

Люди любого ранга и уровня – они должны отвечать за свои слова, которые сказаны публично, и за то, что они пишут для того, чтобы это прочли другие. И не может здесь быть неприкосновенных. Не должно быть. Мы должны разговаривать. Потому что наша передача – в определенном смысле это принуждение к правде ненасильственными методами. <…> И если, на сегодняшний день, мы получаем эту ситуацию, когда передача снимается с эфира, значит, есть неприкосновенные, и значит, эта правда не нужна. Я понимаю, что канал обойдется без нас, он будет жить своей жизнью, но мне, честно говоря, жалко, что с канала исчезнет одна из немногих передач – кстати говоря, с огромным рейтингом – в которой мы хотим серьезно и спокойно задавать вопросы и искать вместе ответы, потому что если этого не делать, то мы можем бесконечно опускаться и продолжать жить во лжи.

В то же время "Бесогон-ТВ" продолжает выходить в эфир, хоть и по другому каналу, уточняет телеграм-канал Методичка:

Михалков остается на другом бесплатном телеканале. Это может показаться необычным, но "Бесогон" одновременно показывают на "Россия 24" и "Спас".

Это не первая отмена передачи Михалкова. В 2015 году не вышел в эфир выпуск о Тине Канделаки. Михалков вернулся через два месяца заявив, что это была не цензура.

Если он уйдет сейчас, то поклонники Михалкова смогут продолжать смотреть телеканал "Спас". Но, конечно, это уже будет не то. "Россию-24" смотрят чиновники и депутаты, журналисты и бизнесмены, чтобы не пропустить ничего важно. Между чем-то важным мелькает Михалков - это престижно. "Спас" - это непрестижно, в какой-то степени карикатурно. Поэтому Михалков переживает.

Зато остальные не переживают ничуть.

Лев Рубинштейн

Прочитал тут, что какие-то очередные откровения бесогона Никиты стыдливо убрали с эфира. Видимо, все нарастающий градус окаянного мракобесия и слишком уже очевидные признаки стремительной интеллектуальной деградации оказались даже для нынешнего ТВ too much.

Вспоминается Бабелевский папаша Крик, который «среди биндюжников слыл грубияном».

Критика Михалкова появилась и в федеральных СМИ. На сайте РИА Новости вышла колонка Ирины Алкснис под названием "Бесогон и чад конспирологического кутежа":

Передача до предела насыщена всеми классическими штампами и приемами конспирологов. В этом смысле ее можно рассматривать как полезнейшее учебное пособие по изучению данного феномена.

Например, свободное обращение с фактами.

Выдающийся артист не нашел ничего лучше, чем сделать попурри из вообще всех параноидальных концепций разом.

У таких концепций есть своя благодарная аудитория, давно сражающаяся с рептилоидами на основании пророчеств Ванги. Но странно, что автор видит таким образом зрителей государственного федерального канала.

Дмитрий Колезев предполагает, что своими выкладками Михалков мог обидеть непосредственно Германа Грефа, к которому у режиссера есть некоторые личные счеты.

Вполне допускаю, что мог обидеться и лично Герман Греф, которому, конечно, наверняка не понравился этот откровенный наезд, сравнение с нацистскими лидерами без какого-то явного повода. Казалось бы, где коронавирус и где Сбербанк? А почему вообще Никита Михалков решил вот так вот привязать Германа Грефа и Сбербанк к коронавирусу? Как говорит сам Никита Сергеевич, я никого не обвиняю, я только задаю вопросы. Но не связано ли это, например, с тем, что в 2015 году у Михалкова была идея создания – точнее, расширения – сети кафе «Едим дома», которые принадлежат его семье, и на это нужен был миллиард рублей. Никита Михалков просил эти деньги, через Путина, у российского правительства. И были публикации, множество публикаций в федеральных СМИ, о том, что проводилось специальное совещание в правительстве, и Сбербанк должен был дать кредит в 700 миллионов рублей Никите Михалкову. Но – в конечном счете – не дал. Источники газеты Ведомости, например, рассказывали, что ни Сбербанк, ни другие государственные банки не хотели на самом деле давать деньги Михалкову, потому что человек, конечно, влиятельный, за него просят, но бизнес выглядел сомнительно, и непонятно было, вернется ли этот кредит.

Защитники у Михалкова тоже есть – правда, не настолько влиятельные. В поддержку режиссера высказалась в Телеграме депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева:

Эту передачу Михалкова, снятую с эфира "Россия-24" должен посмотреть каждый.

Каждый имеет право знать, думать, анализировать, чтобы не допустить всех этих цифровизаций, чипизаций от врагов нашей страны, нашего народа.

Все истинные враги, та самая пресловутая настоящая пятая колонна перечислена в передаче. Потому ее и сняли с эфира.

Енгалычева поделилась ссылкой на программу, которая полностью опубликована в сети, и призвала остальных поступать так же.

Русский Сыч

Тут спрашивают, болен ли Никита Михалков — в связи с его последними бесопрогонами. Нет, Никита Сергеевич не больной. Он просто беатифицировался при жизни — то есть, записался в блаженные.



А вот депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева, КПРФ — она тоже не больная. Она вполне здоровая, дееспособная, наделённая мандатом вражина.



Два здоровых человека. А сколько разницы.

Заступилась за Никиту Михалкова и Наталья Поклонская:

Очень жаль, что реакция телеканала «Россия 24» на авторскую программу Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» такая предсказуемая.

А ведь вопросы и размышления по поводу нового мироустройства на фоне коронавируса действительно возникают у всех. Делать вид, что ничего не происходит, и мировая самоизоляция является всего лишь заботой о человечестве, а высказывания Гейтса, Грефа и других не режут слух — недальновидно, на мой взгляд.

Конечно, это предположения и версии, но, как говорится, «из песни слов не выкинешь».

Хочу повторить лучший совет, который дан Никитой Михалковым всем нам: «Думать, анализировать, пытаться заглядывать вперёд не только чужими глазами... и быть внимательными».

Кристина Потупчик в ответ напомнила Наталье Поклонской, что та поддержала законопроект о недостоверных новостях, за которые в России теперь установлена административная ответственность.

Депутат Поклонская сожалеет о решении "России 24" снять с эфира передачу Никиты Михалкова про чипирование, и называет это решение "недальновидным":

А мне непонятно, почему депутат, дальновидно голосовавший за закон о фейкньюз внезапно решила дать заднюю, когда борьба с фейками коснулась ее престарелого любимца. Или надо было сразу на Михалкова уголовку заводить?

Так или иначе, в защитниках у Михалкова оказались почти сплошь маргиналы.

Методичка

Казалось бы, Михалкова регулярно показывают на главном новостном телеканале, должны же быть у него публичные высокопоставленные защитники?

Возникает вопрос. Либо влиятельность Михалкова и его передач преувеличена, и её не надо показывать по пять раз по "России-24". Либо публичные персоны стали бояться защищать даже Михалкова. Хочется верить в первый вариант ответа.

Есть и еще один вариант, считает Игорь Эйдман:

"Запрещение" михалковской конспирологической передачи о Гейтсе, Грефе, короновирусе и чипировании равно ее раскрутке. Теперь в интернете эти бредни посмотрит гораздо больше людей, а главное пойдут слухи среди скорбных разумом соотечественников: Михалков разоблачил всемирный заговор, а его запретили.

Никита-бесогон получил от своих друзей, православнуто-дуболомных силовиков, заказ на мочилово Грефа. Для это и приплел остальную конспирологическую чепуху. Однако власти решили Грефа вывести из-под удара, а михалковское шизотворчество использовать для других целей. Они попытались переключить таким образом общественное внимание с собственной беспомощности перед лицом эпидемии, с отказа помогать людям, оставшимся без средств к существованию, с явного поражения в борьбе – на детские сказки о мировом заговоре. В результате программу Бредогона "запретили", чтобы лучше ее раскрутить, используя "эффект Стрейзанд".

Параллельно Кремль решил еще одну задачу: снял с себя ответственность за распространение конспирологии и продемонстрировал лояльность к упомянутым в "снятой с эфира" передаче недобрым словом представителям олигархата, прежде всего, Герману Грефу.