Ситуация вокруг пандемии коронавируса и её последствий может привести к конфронтации между США и Китаем и к росту враждебных настроений в мире по отношению к Пекину. Об этом говорится в секретном докладе китайских спецслужб для руководства КНР, содержание которого стало известно агентству Reuters.

В докладе, подготовленным экспертами института при министерстве госбезопасности Китая, подчёркивается, что отношение к Китаю в мире достигло в последнее время столь же негативной отметки, как после жестокого подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Если события будут развиваться по наихудшему сценарию, не исключено и прямое военное столкновение США и Китая - предупреждают авторы доклада.

В документе также говорится, что антикитайские настроения, укрепившиеся в связи с эпидемией, могут привести к тому, что ряд стран начнут сопротивляться реализации китайских международных проектов, в том числе инфраструктурного проекта "Один пояс, один путь" в Евразии, а Вашингтон может усилить поддержку своих союзников и конкурентов Китая в Юго-Восточной Азии.

Собеседник Reuters, знакомый с содержанием доклада, сравнил его с "телеграммой Новикова", донесением советского посла Николая Новикова о политике США в отношении СССР в начале Холодной войны.

МИД Китая отказался комментировать сообщение.

Отношения между США и Китаем, и без того напряжённые из-за "торговых войн" и противоположных трактовок сторонами событий в Гонконге и Южно-Китайском море, ещё более обострились после начала эпидемии. Президент США Дональд Трамп возложил на Китай ответственность за сокрытие данных о появлении и распространении коронавируса.

Госсекретарь Майк Помпео накануне заявил, что вирус, возможно, мог начать распространяться из-за утечки из лаборатории в китайском городе Ухань. Китай возможную утечку категорически отрицает.​