Ситуация вокруг пандемии коронавируса и её последствий может привести к конфронтации между США и Китаем и к росту враждебных настроений в мире по отношению к Пекину. Об этом говорится в секретном докладе китайских спецслужб для руководства КНР, содержание которого стало известно агентству Reuters.
В докладе, подготовленным экспертами института при министерстве госбезопасности Китая, подчёркивается, что отношение к Китаю в мире достигло в последнее время столь же негативной отметки, как после жестокого подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.
Если события будут развиваться по наихудшему сценарию, не исключено и прямое военное столкновение США и Китая - предупреждают авторы доклада.
В документе также говорится, что антикитайские настроения, укрепившиеся в связи с эпидемией, могут привести к тому, что ряд стран начнут сопротивляться реализации китайских международных проектов, в том числе инфраструктурного проекта "Один пояс, один путь" в Евразии, а Вашингтон может усилить поддержку своих союзников и конкурентов Китая в Юго-Восточной Азии.
Собеседник Reuters, знакомый с содержанием доклада, сравнил его с "телеграммой Новикова", донесением советского посла Николая Новикова о политике США в отношении СССР в начале Холодной войны.
МИД Китая отказался комментировать сообщение.
Отношения между США и Китаем, и без того напряжённые из-за "торговых войн" и противоположных трактовок сторонами событий в Гонконге и Южно-Китайском море, ещё более обострились после начала эпидемии. Президент США Дональд Трамп возложил на Китай ответственность за сокрытие данных о появлении и распространении коронавируса.
Госсекретарь Майк Помпео накануне заявил, что вирус, возможно, мог начать распространяться из-за утечки из лаборатории в китайском городе Ухань. Китай возможную утечку категорически отрицает.
- Агентство Associated Press, сославшись на оказавшийся в его распоряжении четырёхстраничный доклад Министерства внутренней безопасности США, сообщило в понедельник, что в американском руководстве не исключают, что Китай стремился скрыть масштабы вспышки коронавируса и степень его опасности, тайно накапливая при этом средства защиты и медицинские препараты.
- Новый коронавирус появился в Китае в прошлом году. Источником заражения им людей китайские власти называли рынок морепрудоктов в Ухане. С тех пор жертвами COVID-19 по всему миру стали, по последним данным, около 248 с половиной тысяч человек. Число заразившихся коронавирусом превысило три с половиной миллиона. В пятёрке наиболее пострадавших стран – США, Испания, Италия, Великобритания и Франция. Россия – на седьмом месте. В Китае заболевших официально около 83 тысяч, умерли более 4 с половиной тысяч человек.
- Президент США, где от жертвами коронавируса стали более 68 с половиной тысяч, а количество заразившихся приближается к одному миллиону 200 тысячам, не раз высказывал сомнения относительно официальной китайской статистики.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.