Apple и Google запретят отслеживать геолокацию инфицированных коронавирусом.

Новая технология Apple и Google для отслеживания контактов, которые могут быть инфицированы коронавирусом, не позволит устанавливать их точное местоположение. Об этом пишет издание Techcrunch со ссылкой на раскрытую компаниями информацию для сторонних разработчиков;

Два крупнейших в мире поставщика операционных систем для смартфонов, контролирующих около 99 процентов мирового рынка смартфонов, разрабатывают технологию, предупреждающую владельцев телефонов о том, что они контактировали с инфицированными коронавирусом нового типа. На прошлой неделе первые версии технологии стали доступны сторонним разработчикам приложений.

В понедельник компании заявили, что связывать заражёных с геолокацией технология не позволит. Таким образом они планируют защитить приватность своих пользователей, в том числе от правительств, — уточняет агенство Reuters.

Разработчики нескольких приложений, связанных с коронавирусом, сообщили агентсву, что привязка больных к их геолокации позволит следить за распространением вируса и выявления очагов эпидемии. Techcrunch уточняет, что возможность отслеживать геолокацию заражённых останется у приложений, не использующих новую технологию Apple и Google.

Такие разрабатываются в нескольких странах, в понедельник компании одобрили тестовую версию программы для британского рынка, разработанную Национальной службой здравоохранения Великобритании, –​ передаёт Би-би-си.