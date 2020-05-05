На плато победобесия: соцсети о подготовке к 9 мая

В этом году 9 мая во многом затмевается пандемией.

Но яркие информационные поводы всё же рождаются. Один из них - в северном городе Усинск.

Юрий Данилов:

А вот и свежий креативчик.

От оленей, погибших от рук людей.

У нас на радио это называлось "текст ролика в стихах писала бухгалтерия заказчика".

Впрочем, как вы понимаете, главная загвоздка не в олене, а в том, что на фото - финский солдат.

Сергей Макаров:

Финляндия, напомню, блокировала Питер с севера, чтобы задушить блокадный город. "Сражались олени и люди". Сражение оленей с людьми продолжается до сих пор.

Сергей Жаворонков:

Майские дни - неизменный шикарный набор дебилизма официозных властей, размещающих на баннерах солдат чужих армий. Был и линкор "Миссури", и штурмовик "Хенкель" в котором оптимистичные ребята как гласила надпись, "сражались за Родину", теперь вот в республике Коми на плакат попал солдат финской армии времен войны со сталинскими оккупантами, да еще и с боевым оленем впридачу.

Борис Рожин:

Есть стойкое мнение, что пока за подобное не будут выписывать огромные штрафы и заводить уголовные дела, все это будет повторяться из раза в раз.

Виктор Алкснис:

Остап Бендер в такой ситуации по поводу автора плаката и чиновников городской администрации мог бы сказать - жертвы аборта. Теперь же к этой емкой характеристике можно добавить еще - жертвы ЕГЭ. По крайней мере в части истории.

Даниил Коцюбинский:

И такое - каждый раз. Просто у немцев, финнов и американцев - гораздо лучшие военные фотки, чем у советских фотокоров, которые были со всех сторон обложены военной цензурой.

Андрей Десницкий:

С одной стороны, всё понятно: осваивают бюджет и лепят, что попало.

А с другой... невзирая на все трескучие фанфары, память о войне переходит как-то сама собой в память о человеческой трагедии. И даже не только человеческой: сражались олени и люди. Под разными флагами...

Маргарита Алексеева:

Интересно не то, что исполнитель накосячил, а то что авторское атрибутированное фото может быть просто взято из сети и использовано вполне себе органом власти. Без за зрения совести. Просто опубликовано кв любом виде и для любых целей. Ни тебе прав, ни тебе обязанностей.

Олег Пшеничный:

Во всём этом победобесии пока что оказался крайним мэр города Усинска в республике Коми Такаев, у которого на торце панельного дома как бы сам собой оказался плакат с финским бойцом Второй Мировой войны.

Где Вторая мировая - а где мэр нынешнего города Усинска, вот какие у этого Такаева (и у граждан Усинска) сейчас реальные проблемы? Плакат? Финны? Вторая мировая?

Такаев живёт и работает в рукотворном аду, а ТАСС у него спрашивает, как такое вышло с плакатом.

Лучше бы ТАСС у самого себя спросил, какого <чёрта> он в 2020 году называется - Телеграфное агентство Советского Союза.

ТАСС, Карл!

Попадаются не менее забавные плакаты.

Ну и самые разные начинания и идеи.

"Матч ТВ" перед обращением Путина 9 мая покажет победу России над Германией в хоккейном финале Олимпиады‑2018.

Сергей Смирнов:

А почему всего один раз покажут?! Могли бы весь день крутить!

Кирилл Гончаров:

А кто смотрит телек, скажите, остались еще отличия между Матчем и телеканалом Звезда?

Ким Чен Ын получил юбилейную награду!

Николай Подосокорский:

Еще один грозный победитель Гитлера.

Кира Ярмыш:

Сложно даже помыслить, кто еще сделал так много для победы в Великой Отечественной войне, как Ким Чен Ын...

Илья Шепелин:

Тот редкий случай, когда действительно есть основания со всей искренностью сказать: "можем повторить".

Лишь бы Ким до 80-летия победы дожил

Кирилл Сазонов:

Вот уж действительно - деятельные идиоты хуже врага. Особенно, когда начинают заниматься пропагандой. И получается вместо пафоса чистой воды цирк и позорище. Для окружающих нормальных стран - просто бесплатный цирк...

К слову, о цирке!

Алексей Яблоков:

Не забыть.

В День Победы Российская государственная цирковая компания сделает подарок ветеранам-фронтовикам, труженикам тыла и всем любителям циркового искусства. 9 мая в 20.00 на портале Культура. РФ будет показан цирковой спектакль «Салют Победы!».

События военных времен в спектакле изложены языком цирковых жанров. Воздушные гимнасты, эквилибристы, жонглеры, акробаты, а также дрессированные животные: лошади, собаки, медведи, обезьяны – рассказывают историю артистов, ушедших на войну, перипетии их фронтового пути через первые тяжелые бои к окончательной победе над врагом.

Некоторые блогеры пытаются защищаться.

Борис Якеменко:



Наступает 75 - летие Великой Победы. Это день, отношение к которому являет сущность человека. Это тот камень, об который затачиваются чувства, тот оселок, на котором правится совесть и способность быть гражданином. День, который навсегда разделил нашу новейшую историю на «довоенную» и «послевоенную» и до сих пор четко отделяет труса и предателя от настоящего гражданина России. Великая Победа спасла нас в 1945 году. И ее сила была столь велика, что еще раз спасла нас в 1990-е годы. Когда не осталось ничего. Ни заводов, ни фабрик, ни засеянных полей, ни нефтяных скважин, ни литературы, ни кино, ни театра...<...>



Сегодня надо постараться ощутить тяжесть цены этой Победы. А для этого можно просто вспомнить, что в битве за Берлин погибло более 100 тысяч человек. И представить, что это такое - пройти четыре года войны, все пережить и везде выжить для того, чтобы быть убитым на ступенях Рейхстага за день, за час до Победы. Они что, не могли в нынешней логике либералов, за углом перестоять? В подвале отсидеться? Все уже решено, довоюют как-нибудь без меня.



Нет, не могли...



Сегодня прямые наследники гитлеровцев, контактеры, недобитые на Болотной и Сахарова, попрекают нас тем, что слишком много монументов, знамен, звона медалей, все пышнее и грандиознее праздники. Хоть им не понять и не вместить, нужно пояснить (не для них), что это закон развития памяти и цивилизации.



Во времена Христа не воздвигались храмы, не сверкали золотом купола, не возносились в небо кресты, не падали ниц миллионы людей. Все это пришло намного позже, когда подлинное величие, надмирность Христа были поняты, когда масштаб построек и гениальность картин призваны были помочь любому человеку осознать это величие, соизмерить масштаб своей личности с Его масштабом.



Но итог этой дискуссии подведём вот таким постом.

Вера Афанасьева:

Сезонная эпидемия победобесия в этом году слабенькая - многим не до неё.

Но наличествует. С 4 по 9 мая бесплатно раздадут 15 миллионов - нет, не защитных масок, георгиевских ленточек.

Справедливости ради надо сказать - про маски наши заботливые власти тоже не забыли, с сегодняшнего дня их начнут ПРОДАВАТЬ в московском метро.

Вопрос: нельзя ли маски раздавать бесплатно, а ленточки продавать всем желающим? - даже не стоит. У нас нельзя.

Другой вопрос. Ленточки в России раздают с 2005 года - где старые? Ведь святыня же, память, должны храниться?

В том-то и дело, что не святыня и не память. Толком не знаем, по-настоящему не помним.<...>

Что ещё? Репетиции авиапарада, сам грядущий парад, сжигающий миллиарды - но хоть красиво, тем и утешимся.

В детсадах заставили малышей выучить стихи о войне и в зуме протараторить.

Однако все еще впереди - на этих днях страну захлестнет онлайн-вал военной «гордости». Формы-то не ленточки, куплены за свои - надо показать, выложить в одноклассники-интстаграм, тем более что так скучно в карантине.

И 9-го мая мы окажемся на плато победобесия. А оттуда резко вниз - в обрыв забвения.