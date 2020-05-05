Рыбинский полицейский среди бела дня застрелил лаявшую на него собаку

В Рыбинске полицейский застрелил лаявшую на него собаку. Видео инцидента опубликовано в паблике "Подслушано в Рыбинске" социальной сети "Вконтакте".

В ярославском областном управлении МВД утверждают, что полицейский патруль обнаружил на газоне одного из городских скверов бездомного, находившегося, "по внешним признакам, в состоянии сильного алкогольного опьянения". Рядом с ним была собака. При попытке выяснить, нуждается ли человек в помощи, собака якобы набросилась на одного из полицейских и укусила его за руку.

Исходя из официального сообщения областного управления МВД, полицейский "был вынужден" использовать оружие. Однако, если опубликованные в соцсети "ВКонтакте" кадры, являются подлинными, то из них не следует, что собака, охранявшая своего хозяина, представляла угрозу жизни полицейского. (Осторожно! Данное видео содержит кадры, которые вы можете счесть неприемлемыми. - РС). Но видно, как ещё за несколько метров до приближения к лежавшему человеку, полицейский достал пистолет. Непосредственными свидетелями эпизода с лежащей после выстрела собакой, кроме ещё двоих полицейских, стали женщина и шедший с ней маленький ребёнок.

Стражу порядка назначили амбулаторное лечение, а на бездомного составили административный протокол за "появление в общественных местах в состоянии опьянения".