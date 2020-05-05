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Трамп пообещал обнародовать доклад о происхождении коронавируса

Дональд Трамп перед вылетом в штат Аризона. База Эндрюс, штат Мэриленд, 5 мая 2020

Президент США Дональд Трамп заявил, выступая во вторник перед журналистами в Белом доме, что США обнародуют доклад о происхождении коронавируса, однако не уточнил, когда именно это произойдет, сообщает "Голос Америки".

Трамп, похвалив реакцию Китая на вспышку коронавируса, добавил критические замечания относительно поведения руководства Китая во время распространения инфекции на другие страны. Президент США также сообщил, что не обсуждал эту тему с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент США посещает во вторник предприятие по изготовлению индивидуальных средств защиты от коронавируса в Фениксе, штат Аризона.

Белый дом стремится к скорейшему смягчению карантинных ограничений и "открытию" экономики страны.

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