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В эмирате Шарджа сгорел 48-этажный жилой дом

Пожар жилого небоскрёба в Шардже (ОАЭ), 5 мая 2020. Gulf News, снимок с экрана

В Шардже вечером во вторник вспыхнул крупный пожар в 48-этажном жилом доме. Девять человек получили лёгкие травмы, остальные жильцы этого и соседних домов были эвакуированы, сообщило агентство "Галф Ньюс" со ссылкой на местное управление гражданской обороны.

Причина пожара, начавшегося на 10 этаже здания, пока не ясна.

Управление местной полиции, сообщило, что связалось с собственником небоскрёба и получило заверения, что всем пострадавшим будет предоставлено временное жильё. Сколько именно квартир сгорело, пока не сообщается.

Сколько именно квартир сгорело, пока не сообщается.

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