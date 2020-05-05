Facebook удалил около 100 учётных записей, связанных с Россией

На сайте компании Facebook в отчёте о недопустимом поведении пользователей соцсети в апреле 2020 года сообщается о пресечении работы (удалении) сотен страниц и учётных записей, среди которых 46 страниц, 91 учётная запись в Facebook, две группы и один аккаунт в Instagram, связанные с Россией. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании во вторник.

Эксперты Facebook отмечают, что контент, публикуемый нарушителями правил соцсети, был адресован пользователям в нескольких странах. Авторы отчёта считают, что выявленная недопустимая активность связана с лицами в России, в Донбассе, и двумя организациями в Крыму - NewsFront и SouthFront.

Российское агентство ТАСС в связи с публикацией официального отчёта на сайте Facebook, подвергает сомнению данные, приводимые в документе. Facebook "не приводит доказательств каких-либо из своих утверждений, а также исчерпывающих разъяснений того, как именно данные страницы и учётные записи нарушили правила соцсети", говорится в публикации ТАСС.

В отчёте компании Facebook приводится информация и об удалённых страницах, учётных записях и аккаунтах, связанных с пользователями в других странах: Иране, США, Грузии, Мавритании и Мьянме. В общей сложности за апрель была прекращена работа 732 учётных записей в Facebook, 162 аккаунтов в Instagram, 793 страниц и 200 групп.