Freedom House: число демократических стран сократилось на треть

В Европе и Евразии в 2020 году заметно ослабли демократические институты и сократилось число стран с демократическими режимами. Об этом говорится в докладе американской неправительственной организации Freedom House.

В документе анализируются 29 государств. 10 из них признаны демократическими, 10 – гибридными и девять – авторитарными. За последние десятилетие число гибридных государств выросло в три раза, а число демократических – сократилось на треть.

В Центральной и Восточной Европе сократилось количество стран, которые хотя бы "создают видимость игры по демократическим правилам", пишут составители документе. В частности Венгрия, Сербия и Черногория в 2020 году перешли из группы стран с демократическими режимами в группу с гибридными режимами. Ухудшились демократические показатели и у Польши. Она перешла в группу стран с полуконсолидированной демократией.

В России наблюдалось значительное сокращение демократических показателей. В первую очередь это было связано с подавлением протестов летом 2019 года и высокому уровню насилия в отношении участников антиправительственных акций, говорится в докладе.

На Украине новая власть сталкивается с проблемами при проведении структурных реформ на фоне пандемии COVID-19. Однако прошедшие выборы президента и мирная передача власти Владимиру Зеленскому помогли стране повысить демократические показатели, утверждают авторы.

В Армении, как отмечают составители документа, наблюдается самое большое за последние два года улучшение демократических показателей. Они связаны с демократическими выборами и борьбой с коррупцией. Однако судебная власть в стране продолжает вызывать опасения Freedom House.

Правозащитники отмечают, что пандемия коронавируса создает переломный момент, который может ускорить тенденцию к сокращению демократических ценностей или же, наоборот, укрепить демократию.