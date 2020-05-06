Деятели культуры просят освободить карельского историка Юрия Дмитриева

Российские ученые, преподаватели и деятели культуры подписали открытое письмо в Верховный суд Карелии с просьбой отпустить историка и главу регионального отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева из СИЗО. Недавно дам зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом. Текст документа публикует "Новая газета"
Авторы письма обращают внимание на опасность распространения COVID-19 и отмечают, что обвинения, выдвинутые против Юрия Дмитриева, несправедливы. Они должны быть сняты в ходе судебного разбирательства, а сам историк должен дожидаться решения суда в безопасности, говорится в документе.
Обращение подписали писатели Дмитрий Быков и Виктор Шендерович, музыканты Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук и Юлий Ким, кинорежиссеры Александр Сокуров, Андрей Звгинцев, политолог Екатерина Шульман, а также лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский.
В начале апреля Евросоюз призвал российские власти пересмотреть уголовное дело против Дмитриева и отпустить его из СИЗО из-за состояния здоровья и его возраста.
- Юрий Дмитриев был задержан в декабре 2016 года по подозрению в изготовлении детской порнографии. Поводом для этого послужили снимки его обнаженной приемной дочери, которые были обнаружены в домашнем компьютере. Историк утверждал что так он фиксировал её физическое развитие.
- Весной 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева. В июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение. Через две недели руководитель Карельского отделения "Мемориала" был вновь задержан и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Как отмечает правозащитный центр "Мемориал", "медицинское обследование и психолого-психиатрическая экспертиза девочки не выявили никаких признаков насилия по отношению к ней или психологической травмы".
- Правозащитники считают, что против Дмитриева организована "грязная" кампания, при помощи которой у общества пытаются создать ненависть к исследователю сталинских репрессий и оказать давление на суд.
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