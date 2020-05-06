Деятели культуры просят освободить карельского историка Юрия Дмитриева

Российские ученые, преподаватели и деятели культуры подписали открытое письмо в Верховный суд Карелии с просьбой отпустить историка и главу регионального отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева из СИЗО. Недавно дам зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом. Текст документа публикует "Новая газета"

Авторы письма обращают внимание на опасность распространения COVID-19 и отмечают, что обвинения, выдвинутые против Юрия Дмитриева, несправедливы. Они должны быть сняты в ходе судебного разбирательства, а сам историк должен дожидаться решения суда в безопасности, говорится в документе.

Обращение подписали писатели Дмитрий Быков и Виктор Шендерович, музыканты Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук и Юлий Ким, кинорежиссеры Александр Сокуров, Андрей Звгинцев, политолог Екатерина Шульман, а также лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

В начале апреля Евросоюз призвал российские власти пересмотреть уголовное дело против Дмитриева и отпустить его из СИЗО из-за состояния здоровья и его возраста.