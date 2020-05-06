Режим самоизоляции в Москве с 12 мая не снимут

Снимать ограничения, введённые из-за эпидемии коронавирусной инфекции, в России предполагается в три этапа. Об этом во время видеосовещания с президентом Владимиром Путиным заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, на первом этапе можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на открытом воздухе.

На втором этапе предусматривается открытие объектов торговли, прогулки с семьями. На третьем – начнут работать парки, скверы при соблюдении условий дистанции. Откроются образовательные учреждения, гостиницы, предприятия общепита.

Попова подчеркнула, что на каждом из этапов главы регионов смогут принимать решения о конкретных мероприятиях. Сроков снятия ограничений Попова не привела.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин во время своего выступления сообщил, что режим самоизоляции в городе после 12 мая не ослабнет. Это значит, что москвичам по-прежнему будут запрещены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. При этом будет возобновлена работа промышленных и строительных компаний. Предприятия сферы услуг останутся закрытыми.

По последним данным, в России за последние сутки подтверждено более десяти с половиной тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 86 человек. Всего с начала эпидемии число инфицированных доросло почти до 166 тысяч. Умерли более полутора тысяч пациентов. Почти две трети случаев COVID-19 приходятся на Москву и Московскую область. При сохранении темпов роста в четверг Россия обгонит Германию по числу выявленных случаев инфекции и займёт пятое место в мире.