ЕСПЧ присудил компенсацию дочери ректора Горного университета

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить дочери ректора петербургского Горного университета Владимира Литвиненко – Ольге Литвиненко – 2390 евро в качестве компенсации судебных издержек и расходов. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу суда. Решение было принято во вторник, 5 мая.

Литвиненко с несовершеннолетним сыном в 2011 году покинула Россию, после чего её отец, бывший глава петербургского предвыборного штаба Владимира Путина, подал заявление о том, что она якобы была похищена неизвестными с целью завладения её имуществом. Было возбуждено уголовное дело о похищении человека, имущество Литвиненко конфисковано, а на её банковские счета наложен арест. Сама Литвиненко всё это время пытается доказать, что уехала добровольно, и обвиняет отца в организации её преследования. Суд в Страсбурге признал доводы Ольги Литвиненко обоснованными, но при этом ограничил сумму компенсации только возмещением судебных расходов.

Ольга Литвиненко неоднократно, в том числе на Радио Свобода, выступала с критикой своего отца, которого называют одним из друзей Владимира Путина. Она утверждает, в частности, что Владимир Литвиненко был подлинным автором кандидатской диссертации Путина.