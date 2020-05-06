Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Покончил с собой российский предприниматель Дмитрий Босов, входивший, по оценке Forbes, в сотню самых богатых людей России. Об этом сообщает РБК. Сообщение подтвердил также источник ТАСС, знакомый с Босовым.

Представитель Следственного комитета подтвердила "Интерфаксу", что в подмосковном посёлке Усово, где жил бизнесмен, было обнаружено тело 52-летнего местного жителя с огнестрельным ранением головы, рядом с телом лежал пистолет. Как пишет РБК, Босов покончил с собой в ночь на среду.

В группе АЛЛТЕК, которую возглавлял Босов, пока не комментировали сообщение.

Дмитрию Босову было 52 года. Он был крупнейшим акционером и главой совета директоров группы АЛЛТЕК. Эта группа контролирует "Сибантрацит", а также является совладельцем компании "ВостокУголь". Forbes оценивал его состояние в 1,1 миллиарда долларов, что выводило его на 86-е место в списке самых богатых россиян.

"Сибантрацит" – генеральный спонсор "Ночной хоккейной лиги", в матчах которой принимал участие и президент Владимир Путин. Босов играл в составе её сборной.

