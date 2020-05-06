В Великобритании от COVID-19 умерли более 30 тысяч человек

Великобритания стала первой в Европе (и второй в мире после США) страной, где от коронавирусной инфекции по официальным данным умерли более 30 тысяч человек.
Об этом стало известно в среду после обнародования данных о заражённых и погибших за последние сутки: заразились свыше 6 тысяч человек, умерли 649. Общее число инфицированных с начала эпидемии в Британии – более 201 тысячи человек, скончались 30 076. Отношение умерших к выявленным инфицированным в Британии - почти 15 процентов - один из самых высоких показателей в мире.
В последние дни британские власти пытаются наращивать число проведенных тестов на коронавирус. Правительство Бориса Джонсона пообещало, что ежедневно будет делаться не менее 100 тысяч тестов, однако пока добиться этого не удается: так, за последние сутки протестировано было около 70 тысяч британцев.
Премьер-министр Борис Джонсон, который сам недавно перенес COVID-19 в довольно тяжелой форме, заявляет, что пик эпидемии в стране пройден, но призывает продолжать строгое соблюдение карантинных мер.
Карантин в Британии был введён несколько позже, чем в других европейских странах, и пока о его ослаблении речи не идёт.
- Премьер-министру Испании Педро Санчесу удалось добиться согласия парламента с продлением еще на две недели режима чрезвычайной ситуации – в связи с распространением коронавирусной инфекции. Санчес заявил, что окончание действия всех карантинных ограничений стало бы "колоссальной и непоправимой ошибкой", так как ситуация в стране полностью не нормализовалась. За последние сутки от COVID-19 в Испании скончались 244 человека – это намного меньше, чем еще 10 – 14 дней назад, однако испанские больницы по-прежнему перегружены. Тем не менее в последние недели некоторые ограничения были смягчены. Всего в Испании более 25 тысяч жертв коронавируса.
- 4 мая смягчили карантин также в Италии. В этой стране, по последним данным, от инфекции умерли более 29 тысяч человек.
- 6 мая было объявлено о дальнейшем ослаблении ограничений в Германии.
- Нидерланды ослабят карантин на следующей неделе.
- 11 мая ожидается дальнейшее ослабление ограничений в Чехии - откроются торговые центры, парикмахерские и другие заведения сферы услуг.
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