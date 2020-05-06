В Великобритании от COVID-19 умерли более 30 тысяч человек

Великобритания стала первой в Европе (и второй в мире после США) страной, где от коронавирусной инфекции по официальным данным умерли более 30 тысяч человек.​

Об этом стало известно в среду после обнародования данных о заражённых и погибших за последние сутки: заразились свыше 6 тысяч человек, умерли 649. Общее число инфицированных с начала эпидемии в Британии – более 201 тысячи человек, скончались 30 076. Отношение умерших к выявленным инфицированным в Британии - почти 15 процентов - один из самых высоких показателей в мире.

В последние дни британские власти пытаются наращивать число проведенных тестов на коронавирус. Правительство Бориса Джонсона пообещало, что ежедневно будет делаться не менее 100 тысяч тестов, однако пока добиться этого не удается: так, за последние сутки протестировано было около 70 тысяч британцев.

Премьер-министр Борис Джонсон, который сам недавно перенес COVID-19 в довольно тяжелой форме, заявляет, что пик эпидемии в стране пройден, но призывает продолжать строгое соблюдение карантинных мер.

Карантин в Британии был введён несколько позже, чем в других европейских странах, и пока о его ослаблении речи не идёт.