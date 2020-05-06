Умер сооснователь немецкой группы Kraftwerk Флориан Шнайдер, сообщает журнал Billboard. Пионеру электронной музыки было 73 года, он болел раком.

Kraftwerk — одна из наиболее влиятельных групп в истории электронной музыки, была основана Шнайдером в 1970 году вместе с Ральфом Хюттером. Он принимал участие в записи всех альбомов. Группа повлияла на развитие электронной музыки, синти-попа, хип-хопа и рока инновационным подходом к звуку.

Длинный список артистов, на которых повлиял Kraftwerk, включал Дэвида Боуи, который назвал трек V-2 Schneider на своем альбоме Heroes в честь Шнайдера, Depeche Mode, Daft Punk.

Coldplay использовали отрывок из Computer Love в своем хите Talk, а Jay-Z и Dr Dre цитировали Trans Europe Express в своём треке Under Pressure, — напоминает Би-би-си.