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Путин запретил военным иметь при себе гаджеты во время службы

Российский военный говорит по смартфону

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российским военным запрещено иметь во время несения службы, включая военные сборы, электронные устройства, которые могут передавать аудио и фотоматериалы, а также отслеживать геолокацию.

Соотвествующие изменения, внесённые в устав Вооружённых сил и одобренные президентом России, были опубликованы в среду на официальном портале правовой информации. Нарушение, как сказано в документе, будет считаться "грубым дисциплинарным проступком".

Год назад военнослужащим и призывникам "при исполнении отдельных обязанностей военной службы" запретили иметь при себе телефоны, планшеты и другие устройства с функцией хранения информации и подключением к интернету.

  • Размещённые военнослужащими в соцсетях фотографии и видео ранее неоднократно использовались в расследованиях, в частности, об участии российских военных в боевых действиях на востоке Украины.

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