ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву за пост о "либералах"

Администрация Высшей школы экономики объявила выговор профессору ВШЭ политологу Олегу Матвейчеву, признав, что его пост в фейсбуке с призывом "уничтожать либералов хирургическим путём" нарушил правила внутреннего трудового распорядка вуза. Об этом сообщается на сайте ВШЭ.

Правила, в частности, запрещают преподавателям высказывания, содержащие мотивы идеологической вражды, а также использование ненормативной лексики.

Ранее комиссия учёного совета НИУ ВШЭ по этике пришла к выводу, что высказывания Матвейчева нанесли ущерб репутации факультета гуманитарных наук и всего университета.

В публикации на своей странице в фейсбуке 22 марта Матвейчев призвал отправлять "либералов" "на урановые рудники, на строительство портов Севморморпути". К "либеральной сволоте", по его словам, относятся все подписчики Алексея Навального, а также читатели оппозиционных пабликов в соцсетях и все участники митингов. Профессор посчитал, что те, кого он назвал либералами, являются "пятой колонной" и обвинил их в том, что они заражают других коронавирусом. Позднее публикация исчезла - по словам Матвейчева, её удалил Facebook.

Свой пост Матвейчев объяснил желанием "поправить репутацию Вышки".​ В вузе работает много "отличных ученых, коллег-государственников и патриотов, и студенты в большинстве и за Путина, и за Крым", написал он в фейсбуке. Однако славу университету, по его мнению, создали журналистка Евгения Альбац, профессора Гасан Гусейнов и Сергей Медведев. Это "несправедливо и обидно для коллег-нелибералов", считает Матвейчев.

Матвейчев известен своей прокремлёвской позицией. В последние месяцы он принимал участие в создании партии Захара Прилепина "За правду".