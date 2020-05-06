Аудиозапись: липецкий губернатор предлагал разгонять людей реагентами

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина на совещании обсуждали возможность распыления на улицах химических реагентов для того, чтобы заставить граждан соблюдать так называемый режим самоизоляции. Это утверждает МБХ медиа со ссылкой на аудиозапись разговора, которую предоставил депутат липецкого областного совета Олег Хомутинников.

"Медиазона" пишет, что запись опубликовал телеграм-канал "Чернозём", а Хомутинников подтвердил аутентичность голосов губернатора и мэра. Её подтверждают также источники "Медиазоны". Сами Артамонов и Уваркина запись пока не комментировали.

На совещании чиновники обсуждают "пилотный запуск" машины по распылению реагентов в Липецке. Человек, чей голос похож на голос Артамонова, предложил запустить эту машину в людных местах:

"Нам разогнать [надо] там, где народ. Может быть территорию возле рынка — там, где народ ходит. <...> Вот эта страшная штука должна способствовать разгону людей: «Ай-яй-яй, ой-ей-ей, сейчас нас как клещей потравят»". В частности, было предложено распылять реагенты у торгового центра: "Выделите точки, где собирается публика, которую вам надо разогнать". Предположительно мэр в ответ предложила сначала испытать машину: "а вдруг [жители] полягут? То есть надо попробовать сначала".

О каких именно реагентах идёт речь - из записи неясно.

По словам Хомутинникова, в связи с этим разговором он готовит депутатский запрос в Следственный комитет и прокуратуру.