В России разработали систему отслеживания ношения масок

В российских регионах начали готовить технические средства, которые позволят контролировать соблюдение торгово-сервисными предприятиями малого и среднего бизнеса требований Роспотребнадзора при поэтапной отмене карантинных мер: соблюдения социальной дистанции, ношения масок, дезинфекции помещений.
Так, в Нижегородской области отслеживать нарушения планируется при помощи совместного решения "Ростелекома" и NtechLab. Новая система распознавания силуэтов будет передавать информацию в систему видеоаналитики, которая будет формировать отчетность о соблюдении требований, пишет "Коммерсантъ". Установленные камеры будут подключены к единой сети видеонаблюдения.
О разработке системы губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал в начале мая: "У нас есть уже разработанное решение, связанное с видеоаналитикой, которое позволяет установить камеры в салонах и через искусственный интеллект обеспечивать контроль за тем, что происходит". При этом он отметил, что "сами мастера, салоны и клиенты, конечно, против какой-либо видеоаналитики. Представляете, что кто-то будет снимать, как происходит процесс стрижки или маникюра. С этим ещё предстоит серьезно поработать".
NtechLab ведет переговоры с властями еще нескольких регионов. Контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора уже действует в Казани, где в конце апреля разрешили открыть парикмахерские. Власти Татарстана при этом не указывают, какую именно систему используют в этих целях.
Проекты видеонаблюдения с функцией распознавания лиц планируется реализовать в Дальневосточном, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Пока эта система действует в Москве, где камеры могут распознавать в том числе и людей в масках.
- 6 мая "Открытые медиа" и "Коммерсантъ" сообщили, что власти Москвы с 12 мая могут ввести в городе обязательный режим ношения медицинских масок в общественных местах. Ранее о введении этой меры объявили власти Московской области, а также еще нескольких российских регионов.
- Маски в общественных местах обязали носить власти ряда европейских стран. За нарушение грозит штраф. При этом об использовании видеоаналитики для отслеживания соблюдения масочного режима ничего не сообщалось.
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