Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса по Ирану

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса, которая ограничивает его право в использовании вооружённых сил против Ирана.

Документ был представлен демократами в Палате представителей в начале января. Поводом стало убийство 3 января по приказу Трампа командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Кассема Сулеймани в аэропорту Багдада. Решение об операции президент США принял, не советуясь с Конгрессом. Тегеран в ответ нанёс ответный удар по американским военным базам в Ираке.

"Это очень оскорбительная резолюция, внесённая демократами в рамках из стратегии, направленной на победу на выборах 3 ноября и раскол Республиканской партии", - цитирует слова Трампа агентство Reuters. Трамп также упрекнул республиканцев, проголосовавших за документ.

Глава Белого дома отметил, что резолюция демократов основана на неправильном понимании фактов и законодательства. По словам Трампа, США не применяют силу против Ирана. Операцию по убийству Сулеймани президент назвал законной, указав. По его словам, она была санкционирована резолюцией от 2002 года о применении военной силы в Ираке.

Ожидается, что Сенат проголосует по решению президента о вето в четверг, 7 мая.