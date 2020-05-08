"Ты не один такой". Балконные демонстрации во время карантина

"Самоизоляция в России – это очень психоактивное событие, потому что в стрессе и неизвестности находятся все. Ждать поддержки от государства не приходится", – рассказывает художница Катрин Ненашева. Вместе с другими участниками проекта "Психоактивно" 1 мая она провела балконную демонстрацию. Ее цель заключалась в том, чтобы обратить внимание на людей с ментальными особенностями, а также показать, что говорить об этих особенностях не стыдно.

Онлайн-протест может прервать кто угодно



1 мая для "Психоактивно" особая дата, поэтому акцию участники проекта решили провести именно в этот день. Каждый год с момента создания проекта 1 мая участники выходили на демонстрации. "В 2018 году на такой акции нас задержали. С этого момента началось активное развитие "Психоактивно" – люди стали к нам присоединяться", – рассказывает Катрин Ненашева.

По ее словам, участникам акции было важно показать, что люди с психическими расстройствами существуют. От формата онлайн-протеста "психоактивисты" отказались осознанно. "Его может прервать кто угодно. На примере с "Яндексом" мы поняли, что теперь не только власть, но и корпорации, и интернет-провайдеры могут твое высказывание в любой момент завершить. Это совсем не то, к чему хочется стремиться в России", – уточняет художница.

В России никаких мер поддержки людей с психическими расстройствами во время самоизоляции не предусмотрено. Ненашева отмечает, что людям с ментальными особенностями нужна социализация, а невозможность ее получить приводит к тому, что человек закрывается и уходит в себя. Чем это может закончиться, не понятно. Однако во многих странах уже ожидают роста суицидов в связи с длительной изоляцией, добавляет Ненашева.

Люди скупают арбидол, поэтому мой заказ может идти около пяти дней



С нехваткой социальных контактов уже столкнулась участница балконной демонстрации, фотограф из Петербурга Светлана Кожуханова. "Сначала мне все очень нравилось, даже концепт уединения, которого так не хватает в обычной жизни. Однако для меня уединение должно органически сочетаться с социальной активностью", – делится психоактивистка. Онлайн-общение для нее не заменяет реального взаимодействия, а, скорее, заставляет еще острее чувствовать нехватку социализации.

Помимо потерянных социальных контактов, отразилась самоизоляция и на скорости доставки лекарств, рассказывает другая участница демонстрации, петербурженка Татьяна Водкина. "Люди скупают арбидол и парацетамол, поэтому мой заказ может идти около пяти дней. Таблетки же мне нужны срочно", – говорит психоактивистка.

Для всех участников акции 1 мая стало особым событием. Всего в демонстрации приняло участие порядка 12 человек: половина – участники "Психоактивно", еще половина – те, кто узнал о мероприятии в соцсетях. Таким образом к балконному Первомаю присоединились Москва, Петербург, Краснодар и Томск.

Наша акцию о том, как жить в режиме самоизоляции

"Для меня первомайская акция уже стала традицией. Я присоединилась к "Психоактивно" в прошлом году. Тогда 1 мая мы участвовали в демонстрации, так что я знала: в этом году будет что-то подобное", – рассказывает Водкина. Для нее было важно показать соседям и окружающим, что люди с психическими расстройствами живут рядом. Из-за того, что тема ментальных особенностей все еще очень стигматизирована в обществе, их носители могут долгое время молчать и не рассказывать, что им на самом деле плохо.

Акция для Водкиной началась у метро, где она должна была встретиться с операторами и тремя психоактивистками. "В руках у меня был свернутый плакат и листовки. К нам подошли полицейские, попросили не нарушать режим самоизоляции. Пришлось объяснять, что мы его не нарушаем, а, наоборот, проводим акцию о том, как жить в этом режиме. В общем, они меня зачем-то сфотографировали и отошли", – рассказывает участница акции.

Без происшествий прошла демонстрация и у другой участницы "Психоактивно", москвички Валерии Копировской. "Даже на скамейке в моем дворе, которая обычно служит центром притяжения, 1 мая не оказалось никого", – делится участница балконного Первомая.

Для Кожухановой эта акция стала первым мероприятием "Психоактивно", в котором она приняла участие. "За движением я следила давно и часто оказывалась на их мероприятиях. В этом году мне захотелось принять участие в балконной демонстрации лично", – отмечает активистка.

Акцию она провела не только у себя во дворе, вышла также к остановке и ближайшему полицейскому участку. На остановке плакатом заинтересовался прохожий. "Как только я попыталась заговорить с ним, он отвернулся. В отделении полиции же поговорить удалось: я рассказала о "Психоактивно" и оставила им наши листовки", – рассказывает Кожуханова.

Имела ли акция тот эффект, на который рассчитывалось, говорить пока рано, считают психоактивистки. По словам Ненашевой, самоизоляция в России может привести к росту числа психических заболеваний, поэтому важно, чтобы люди осознавали эти последствия и не боялись обращаться за помощью.