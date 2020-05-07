Половина магазинов одежды в Москве может закрыться после карантина

Несколько крупных ретейлеров, специализирующихся на продаже одежды и обуви, могут не открыть часть магазинов и после снятия карантинных мер в Москве, пишет "Коммерсант" со ссылкой на нескольких консультантов рынка коммерческой недвижимости. Речь идет в том числе о точках, которые до начала пандемии коронавируса работали в крупных торговых центрах. Закрыть часть нерентабельных магазинов намерены сети H&M и Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti).

Оптимизировать работу российской части сети планирует и американская Gap, под брендом которой открыты магазины в торговых центрах "Европейский", "Афимолл" и "Метрополис". До 40 магазинов может закрыть сеть "Твое".

В H&M изданию заявили, что намерены открыть все свои точки, в Inditex от комментариев отказались. Представитель "Твое" сказал, что планового количества магазинов к закрытию не существует. Газета указывает, что судьба части магазинов зависит от переговоров сетей с арендодателями, в ходе которых стороны не всегда готовы пойти на уступки с учетом складывающихся обстоятельств. Ретейлерам придется оптимизировать свой бизнес на фоне роста онлайн-сегмента. По мнению генерального директора Fashion Consulting Group (FCG) Анны Лебсак-Клейманс, сокращение традиционных магазинов в сегменте fashion на фоне кризиса составит от 35 до 50%, а объем выручки может сократиться с прошлогодних 2,29 трлн рублей до 1,48 трлн рублей.