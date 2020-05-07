В ЕСПЧ направлена жалоба на избиение школьника на акции в Москве

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлена первая жалоба на избиение школьника во время протестной акции 3 августа 2019 года в Москве. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права".

Александр Костюк, которому на момент акции было 17 лет, указал в жалобе, что российские власти нарушили статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод о запрете пыток и праве на эффективные средства правовой защиты.

Во время акции подростка, читавшего Конституцию России у памятника Пушкину, при задержании избили четыре бойца ОМОНа. Костюкполучил несколько ударов дубинкой по голове и ребрам. По пути в автозак молодого человека ещё раз избили, а потом ударили головой о корпус полицейской машины. Позже у Костюка диагностировали сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы и ссадины, сообщили правозащитники.

Следственный комитет не стал проводить доследственную проверку по заявлению матери школьника. Тверской суд Москвы признал это решение обоснованным, с ним согласился и Мосгорсуд.

Как сообщает "Зона права", с жалобами в ЕСПЧ планируют обратиться ещё двое несовершеннолетних, которые были избиты полицейскими во время летних акций протеста в Москве. Это - 17-летний Валерий Теневой и 15-летний Константин.

3 августа 2019 года в Москве проходила акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Были задержаны около тысячи человек.