Леонид Федун госпитализирован с коронавирусной инфекцией

У вице-президента компании ЛУКОЙЛ и совладельца футбольного клуба "Спартак" Леонида Федуна диагностирована коронавирусная инфекция. Он находится в больнице. Об этом говорится в сообщении на сайте "Спартака". Других подробностей не приводится.

Федуну 64 года. Ем принадлежит более девяти процентов акций ЛУКОЙЛа. Российский Forbes оценивает состояние бизнесмена в 6,3 миллиарда долларов. Свою долю в "Спартаке" Федун обещал передать в 2023 году некоммерческой организации болельщиков.

В апреле миллиардер пожертвовал 10 миллионов рублей Институту хирургии имени Вишневского на борьбу с коронавирусом.

