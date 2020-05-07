Верховный суд Карелии оставил правозащитника Юрия Дмитриева в СИЗО

Верховный суд Карелии в четверг оставил под стражей историка и правозащитника Юрия Дмитриева, обвинённого в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Апелляция адвоката Виктора Ануфриева на решение Петрозаводского городского суда, продлившего Дмитриеву срок содержания под стражей до 25 июня, отклонена.

Ранее российские ученые, преподаватели и деятели культуры подписали открытое письмо в Верховный суд Карелии с просьбой отпустить главу регионального отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева из СИЗО №1 Петрозаводска. Авторы обращения обратили внимание на распространение коронавирусной инфекции в следственном изоляторе и потребовали, чтобы 64-летний историк и правозащитник, обвинения против которого они считают несправедливыми, до решения суда находился в безопасности.

Обращение подписали литераторы Дмитрий Быков и Виктор Шендерович, музыканты Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук и Юлий Ким, кинорежиссеры Александр Сокуров и Андрей Звягинцев, политолог Екатерина Шульман, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский и другие.

Пересмотреть уголовное дело против Дмитриева и отпустить его из СИЗО призвал российские власти Евросоюз.

Петиции за освобождение Дмитриева из-под ареста на платформах Avaaz и Change.org подписали более 22 тысяч человек.