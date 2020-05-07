Верховный суд Карелии оставил правозащитника Юрия Дмитриева в СИЗО

Верховный суд Карелии в четверг оставил под стражей историка и правозащитника Юрия Дмитриева, обвинённого в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Апелляция адвоката Виктора Ануфриева на решение Петрозаводского городского суда, продлившего Дмитриеву срок содержания под стражей до 25 июня, отклонена.
Ранее российские ученые, преподаватели и деятели культуры подписали открытое письмо в Верховный суд Карелии с просьбой отпустить главу регионального отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева из СИЗО №1 Петрозаводска. Авторы обращения обратили внимание на распространение коронавирусной инфекции в следственном изоляторе и потребовали, чтобы 64-летний историк и правозащитник, обвинения против которого они считают несправедливыми, до решения суда находился в безопасности.
Обращение подписали литераторы Дмитрий Быков и Виктор Шендерович, музыканты Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук и Юлий Ким, кинорежиссеры Александр Сокуров и Андрей Звягинцев, политолог Екатерина Шульман, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский и другие.
Пересмотреть уголовное дело против Дмитриева и отпустить его из СИЗО призвал российские власти Евросоюз.
Петиции за освобождение Дмитриева из-под ареста на платформах Avaaz и Change.org подписали более 22 тысяч человек.
- Глава карельского "Мемориала", исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан в декабре 2016 года по подозрению в изготовлении детской порнографии. Поводом для этого послужили снимки его обнажённой приёмной дочери, которые были обнаружены в домашнем компьютере. Историк утверждал, что так он фиксировал её физическое развитие.
- Весной 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева. В июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело на повторное рассмотрение. Через две недели Дмитриев вновь был задержан и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Как отмечает правозащитный центр "Мемориал", "медицинское обследование и психолого-психиатрическая экспертиза девочки не выявили никаких признаков насилия по отношению к ней или психологической травмы".
- Правозащитники считают, что против Дмитриева организована "грязная" кампания, при помощи которой у общества пытаются создать ненависть к исследователю сталинских репрессий и оказать давление на суд.
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