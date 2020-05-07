В Москве прошли обыски у членов "Ассоциации народного сопротивления"

В Москве сотрудники ОМОНа и управления МВД по противодействию экстремизму 7 мая ворвались в штаб-квартиру организации "Ассоциация народного сопротивления", а также в квартиры к её ключевым членам, левым активистам Михаилу Пулину и Лилии Осиповой. В квартирах проведены обыски, изъята вся техника. Задержаны девять человек. Очевидцы сообщают, что к находившимся в помещениях применяли силу, как минимум двое из них избиты. Кроме того, во время одного из обысков сотрудники полиции изъяли трёхметровый баннер "Ассоциации народного сопротивления", положили его на лестницу в подъезде и демонстративно ходили по нему.

Телеграм-канал Moloko Plus сообщает, что обыски и задержания были проведены в связи с возбуждением уголовного дела по статье "Незаконное образование юридического лица". Телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на источники в следственных органах утверждает, что "лидеры националистической организации, вовлекая молодых людей под видом борьбы с системой, преследовали цели личного обогащения".

В самой ассоциации назвали дело политически мотивированным и охарактеризовали его как "репрессии по отношению к оппозиционным силам".

Позже стало известно, что Михаила Пулина и Лилию Осипову увезли на допрос в Следственное управление по Северо-Западному округу Москвы. После допроса их отпустили, в каком они находятся статусе - не сообщается.