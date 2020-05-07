В Москве прошли обыски у членов "Ассоциации народного сопротивления"

В Москве сотрудники ОМОНа и управления МВД по противодействию экстремизму 7 мая ворвались в штаб-квартиру организации "Ассоциация народного сопротивления", а также в квартиры к её ключевым членам, левым активистам Михаилу Пулину и Лилии Осиповой. В квартирах проведены обыски, изъята вся техника. Задержаны девять человек. Очевидцы сообщают, что к находившимся в помещениях применяли силу, как минимум двое из них избиты. Кроме того, во время одного из обысков сотрудники полиции изъяли трёхметровый баннер "Ассоциации народного сопротивления", положили его на лестницу в подъезде и демонстративно ходили по нему.
Телеграм-канал Moloko Plus сообщает, что обыски и задержания были проведены в связи с возбуждением уголовного дела по статье "Незаконное образование юридического лица". Телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на источники в следственных органах утверждает, что "лидеры националистической организации, вовлекая молодых людей под видом борьбы с системой, преследовали цели личного обогащения".
В самой ассоциации назвали дело политически мотивированным и охарактеризовали его как "репрессии по отношению к оппозиционным силам".
Позже стало известно, что Михаила Пулина и Лилию Осипову увезли на допрос в Следственное управление по Северо-Западному округу Москвы. После допроса их отпустили, в каком они находятся статусе - не сообщается.
- "Ассоциация народного сопротивления" - левая националистическая организация, участник многих акций протеста. Летом прошлого года пресс-секретарь АНС Никита Зайцев был задержан на акции оппозиции за допуск к выборам в Мосгордуму, после чего в знак протеста вскрыл себе вены и был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В апреле этого года один из лидеров организации Михаил Пулин также вскрыл себя вены возле здания Минюста в Москве в знак протеста против жестокого обращения с заключёнными ангарской колонии, в которой произошел бунт.
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