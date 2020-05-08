Рабочие языки Владимира Набокова

В передаче звучат редкие записи писателя: он говорит на русском, английском и французском.



Владимир Набоков: "Язык моих предков и посейчас остается тем языком, где я полностью чувствую себя дома. Но я никогда не стану жалеть о своей американской метаморфозе. Французский же язык, а точнее – мой французский, ибо это уже нечто особенное, никак не желает покориться терзаниям и пыткам моего воображения".

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"Парки, сады, огороды".

Среди участников передачи хорватская писательница Дубравка Угрешич:

​"Для меня, как для существа городского, растения делятся на съедобные и пахнущие. Хотя должна сказать, что принадлежу к поколению производителей гербариев. Помню технику. Помню даже поэтическую страсть. В школе я всегда была отличницей, и мои гербарии получали пятерки. Существо я городское и каждую весну, когда пробуждается природа, заболеваю аллергией из-за глобального нарушения гармонии между человеком и природой: кашляю, плачу, чихаю, голова болит. Растения меня наказывают. Живу я в квартире с террасой. Сначала хотела, чтобы моя терраса была похожа на террасы из модных журналов. Потом отказалась. Растения отказались расти. Растения не выносят импровизации, а я не выношу обязанности любви. Да и времена другие: один цветок на рынке дороже салата. Покупаю салат. Выбираю растение съедобное. Хотя я человек городской, знаю, что в Хорватии живут два уникальных существа: хорватская лягушка, принадлежащая, правда, к фауне, которая во время спаривания меняет цвет – зеленый на синий, и цветок коцкавица, цветок в клетку. Хорватский государственный герб похож на шахматы – красно-белые. А коцкавица похожа на хорватский герб – лилово-белый. Можно было бы еще поговорить о символике растений, но я не хочу обижать растения. Насчет растений могу добавить, что мир, по-видимому, сотворили два творца. Один взял на себя растения, поэтому растения не имеют никакого отношения ко всем прочим видам жизни на земле. Только растения не съедают друг друга. У них абсолютно своя система. Их нельзя сравнить с человеком или животным. Растения – существа вертикальные: земля-небо. Тот творец, который сотворил растения, был Богом более, чем другой".



Украинский композитор Леонид Грабовский: монологи и музыка

"Я приехал в Америку в 90-м году. Один из главных мотивов моего приезда в Америку был, во-первых, – вырваться из тисков информационного голода. Второй фактор – это контакт с электронной компьютерной музыкой, которая на тот момент в СССР практически не существовала. Сейчас, наконец, я могу начать делать то, что мне хотелось бы делать всегда: быть свободным в создании немыслимых и мыслимых новых звучаний".