ФБК нашел у вице-мэра Москвы одежду и украшения на 15 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального изучил фотографии заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой и пришел к выводу, что ее гардероб стоит как минимум 15 миллионов рублей.

На апрельской фотографии, где мэр Сергей Собянин вместе с Раковой посещает стройку больницы в Новой Москве, на ней надеты, как утверждается, палантин Chanel за 77,5 тысячи рублей и пальто Loro Piana за 448 тысяч рублей. Во время одного из интервью на заммэра надеты брюки, жакет и туфли общей стоимостью 435 тысяч рублей. По фотографиям и видео у Анастасии Раковой обнаружили дорогие ювелирные украшения: например, на одном из заседаний правительства Москвы она появилась в бриллиантовой подвеске Graff стоимостью 8 362 500 рублей.

По официальной декларации, средний доход вице-мэра за последние пять лет составляет семь миллионов рублей в год. Ракова не замужем, других источников дохода, кроме госслужбы, у нее нет, отметили в фонде.

"Это только то, в чем она решила сфотографироваться. Что у нее еще есть, учитывая вкусы и размах, страшно представить. Очевидно, что Ракова живет далеко не на зарплату вице-мэра. Но ей даже не приходит в голову это скрывать. Она с гордостью носит доказательства своей коррупции на себе, не стесняется появляться в них на публике и выступать на федеральных каналах. Ей совершенно безразлично, узнает ли кто-то цену ее вещей, потому что она ничего не боится", — заявили в ФБК. Сама Ракова пока утверждения фонда не комментировала.