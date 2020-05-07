15 заключённых ангарской колонии обвинили в дезорганизации её работы

Пятнадцати заключённым исправительной колонии №15 города Ангарск, в которой в начале апреля произошёл бунт, предъявлены обвинения в дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Об этом сообщает МБХ медиа. Ранее уголовное дело по соответствующей статье завёл Следственный комитет по Иркутской области.

По версии следствия и ФСИН, организатором бунта является уроженец Чечни Хумайд Хайдаев - именно он жаловался на пытки в колонии и на то, что его избил один из сотрудников учреждения. В материалах же уголовного дела говорится, что Хайдаев сам напал на сотрудника ФСИН, главу ведомства по Иркутской области Леонида Сагалакова. В постановлении о предъявлении обвинения указано, что заключённый, "разделяя преступные намерения" остальных 14 осуждённых, вооружившись фрагментом бетонного бордюра, нанес им удар в голову Сагалакова, который получил "многочисленные ссадины и кровоподтеки головы и лица".

В деле также говорится о применении насилия к оперативному работнику колонии. Правозащитник Павел Глущенко, занимающийся защитой заключённых ИК №15, утверждает, что этот оперативник ранее был подозреваемым по уголовному делу о превышении полномочий, которое потом было прекращено.