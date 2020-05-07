15 заключённых ангарской колонии обвинили в дезорганизации её работы

Пятнадцати заключённым исправительной колонии №15 города Ангарск, в которой в начале апреля произошёл бунт, предъявлены обвинения в дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Об этом сообщает МБХ медиа. Ранее уголовное дело по соответствующей статье завёл Следственный комитет по Иркутской области.
По версии следствия и ФСИН, организатором бунта является уроженец Чечни Хумайд Хайдаев - именно он жаловался на пытки в колонии и на то, что его избил один из сотрудников учреждения. В материалах же уголовного дела говорится, что Хайдаев сам напал на сотрудника ФСИН, главу ведомства по Иркутской области Леонида Сагалакова. В постановлении о предъявлении обвинения указано, что заключённый, "разделяя преступные намерения" остальных 14 осуждённых, вооружившись фрагментом бетонного бордюра, нанес им удар в голову Сагалакова, который получил "многочисленные ссадины и кровоподтеки головы и лица".
В деле также говорится о применении насилия к оперативному работнику колонии. Правозащитник Павел Глущенко, занимающийся защитой заключённых ИК №15, утверждает, что этот оперативник ранее был подозреваемым по уголовному делу о превышении полномочий, которое потом было прекращено.
- Бунт в ангарской исправительной колонии начался 9 апреля после того, как один из заключённых обвинил сотрудников ФСИН в избиении. На территорию учреждения был введён спецназ. По сведениям, полученным от родственников заключённых, сотрудники спецназа забросали территорию колонии дымовыми шашками, спровоцировав пожар. Бунтующие записали видеообращение из горящей промзоны, пожаловавшись на регулярные издевательства и избиения.
- В результате бунта пострадали около 300 человек, из которых 200 нанесли себе увечья в знак протеста против пыток. Заключённые и их родные утверждают, что двое человек погибли, ФСИН это отрицает. По официальным данным, с травмами в медицинский изолятор колонии поступили девять заключённых.
- До сих пор неизвестно местонахождение 54 заключённых, участвовавших в бунте. Родственники и адвокаты считают, что во ФСИН "тянут время и ждут, пока у них заживут все травмы". Сообщалось, что бунтовщиков распределили по другим колониям, но по каким именно – информации также нет.
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ГУФСИН России по Иркутской области официально отверг сообщения о смерти заключенного с переломом позвоночника в больнице Воронежа после бунта в ангарской колонии №15. В ведомстве заявили, что в другие регионы России осужденных из ИК-15 не этапировали. Также ни у одного из участников бунта, как утверждают во ФСИН, не был диагностирован компрессионный перелом позвоночника.
- 15 апреля министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что бунт был устроен некими "внешними силами". По его мнению, условия в колонии были приличными, и предпосылок для возмущения со стороны осуждённых не было.
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