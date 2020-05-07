Ограничения из-за коронавируса в Москве продлены до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения из-за коронавируса до 31 мая. Это значит, что москвичам по-прежнему будут запрещены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. При этом будет возобновлена работа промышленных и строительных компаний. Предприятия сферы услуг останутся закрытыми.

Школы также будут закрыты. Оценки ученикам невыпускных классов будут выставлены не позднее 15 мая. Дистанционное обучение при этом продолжится до 31 мая, но без домашних заданий и оценок. Выпускники 9 и 11 классов продолжат дистанционное обучение. О сроках и формате экзаменов будет объявлено дополнительно.

Ранее оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до 31 мая, говорится в заявлении Собянина.

Сегодня же Собянин сообщил об обязательном ношении масок и перчаток в общественных местах и транспорте с 12 мая. В интервью телеканалу "Россия-24" мэр заявил, что уровень заражения коронавирусной инфекцией гораздо выше официальных цифр. По его словам, реально в городе COVID-19 болеют свыше 300 тысяч человек, а не 92 тысячи как говорится в официальной статистике.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что после 11 мая, когда в России должен завершиться так называемый режим нерабочих дней, главы регионов должны определять, ослаблять ли карантинные меры на своих территориях.