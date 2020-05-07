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В рамках "Бессмертного полка" фото ветеранов пронесли по дну Оки

Одна из предыдущих акций "Бессмертный полк" в Москве

В Орле в преддверии 9 мая водолазы поисково-спасательной службы пронесли портреты ветеранов Великой Отечественной войны под водой.

Двое спасателей погрузились с фотографиями ветеранов на дно реки Оки. Телеканал "Вести-Орёл" сообщает, что на берегу их "встретил почётный караул из спасателей-волонтёров".

Организаторы акции объяснили её формат запретом на массовые мероприятия, введённым в Орловской области из-за пандемии коронавируса. На сайте регионального управления МЧС сообщается, что для проведения акции под названием "Бессмертный полк на небе, на земле и под водой" портреты ветеранов войны были заламинированы.

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