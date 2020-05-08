Минюст США закрывает уголовное дело против Майкла Флинна

Министерство юстиции США прекратило уголовное дело в отношении бывшего советника президента Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Он был уволен в начале 2017 года после того, как дезинформировал вице-президента Майка Пенса о содержании своих переговоров с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Флинн также дал ложные показания об этом и агентам ФБР.

Первоначально Флинн признал себя виновным и на первых этапах сотрудничал со следствием, однако затем сменил адвокатов и отказался признавать вину. Он утверждал, что прежние защитники вынудили его оговорить себя.

В документах, поданных в суд в четверг, Министерство юстиции заявило, что прекращает дело "после тщательного рассмотрения всех фактов и обстоятельств…, включая вновь обнаруженную и раскрытую информацию". В ведомстве считают, что допрос Флинна, проведенный ФБР, "не был оправдан контрразведывательным расследованием " и "проводился без каких-либо законных следственных оснований".

Президент США Дональд Трамп комментируя сообщение о прекращении дела в отношении Флинна, назвал его "невинновным человеком" и обвинил сотрудников администрации Барака Обамы в преследовании своего бывшего советника.

Спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси назвала решение прекратить дело Флинна политически мотивированным. "Майкл Флинн признал себя виновным в том, что он лгал федеральным следователям перед лицом неопровержимых доказательств, но теперь Министерство юстиции во главе с генеральным прокурором Уильямом Барром прекращает дело, чтобы продолжать прикрывать президента… Отмена решений спецпрокурора является беспрецедентным проявлением неуважения к верховенству закона", - заявила Пелоси.

Флинн – один из самых высокопоставленных бывших приближённых Трампа, привлечённых к уголовной ответственности по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года. При этом ни один из них не обвиняется в сговоре с Россией, им были вменены в вину другие преступления.